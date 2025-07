Londrina EC encara o Botafogo-PB neste domingo para seguir no G4 da Série C

O Londrina volta a campo neste domingo (13) para enfrentar o Botafogo-PB, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida será realizada às 16h30, no estádio Almeidão, em João Pessoa. O duelo marca mais um compromisso do Tubarão diante de um adversário que luta contra o rebaixamento. Até aqui, o time alviceleste já encarou Floresta, Confiança e Retrô em situações semelhantes, sempre como visitante, e saiu vitorioso nos três confrontos.





Para manter o bom desempenho fora de casa, o Londrina contará com o retorno de seus volantes titulares. Alison, que cumpriu suspensão diante do Guarani, e Lucas Marques, ausente da última rodada por conta de um quadro viral, voltam à equipe. Com isso, João Tavares e Zé Breno retornam ao banco de reservas.

“O retorno deles é importante. São caras experientes, que nos ajudam muito e voltam para somar. São dois atletas que são peças excelentes para o time. Vamos para ganhar na Paraíba, e o apoio deles será muito positivo”, afirmou o zagueiro Caio, destacando a importância dos companheiros. Ele também reconheceu que o confronto não será simples.





“Vai ser um jogo difícil. É sempre complicado enfrentar times que estão brigando contra o rebaixamento. A pressão do outro lado é ainda maior. O Roger lembrou que eles trocaram de treinador, e isso costuma motivar ainda mais os jogadores. As equipes entram com mais força, querendo dar uma resposta. Mas nós vamos com sangue nos olhos para buscar mais três pontos fora de casa”, completou o defensor.

A escalação que vai a campo diante do Botafogo-PB será a base da que goleou o Retrô por 4 a 0 na Arena Pernambuco há duas rodadas. A única mudança é a saída de Pablo, que foi negociado, para a entrada de Edson Cariús.





