Londrina EC enfrenta a Ponte Preta no sábado, em final antecipada pela CBF

O Londrina disputará a final da Série C do Campeonato Brasileiro nos próximos dois sábados, dias 18 e 25 de outubro, às 17h. O primeiro jogo será no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias) e a partida de volta no Moisés Lucarelli, em Campinas, casa da Ponte Preta, que conquistou o direito de decidir em casa por ter a melhor campanha geral. Os dois lideraram seus respectivos grupos no quadrangular do acesso.



Antes do quadrangular final, a CBF havia divulgado que as decisões ocorreriam nos dias 19 e 26, dois domingos, mas as datas foram antecipadas para o sábado a pedido das emissoras detentoras dos direitos de transmissão da Série C.



O elenco alviceleste se reapresenta nesta terça-feira (14), à tarde, no VGD, para iniciar a preparação para a final. O zagueiro Wellington Manzoli está fora do primeiro jogo. Ele sofreu um trauma cranioencefálico na partida do acesso, no último sábado (11), contra o São Bernardo, e segue em observação médica. Além disso, não poderia atuar de qualquer forma por ter recebido o terceiro cartão amarelo na mesma partida.