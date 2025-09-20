Pesquisar

Disputa pela liderança

Londrina EC enfrenta o Caxias neste sábado em jogo decisivo no VGD

Matheus Camargo - Redação Folha
20 set 2025 às 13:54

Foto: Rafael Martins / Londrina EC
O Londrina volta a campo neste sábado (20), às 19h30, para enfrentar o Caxias, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em duelo que pode valer a liderança do grupo B no quadrangular do acesso da Série C.


Além de LEC e Caxias, a chave também conta com São Bernardo e Floresta, que se enfrentam no domingo (21), em Horizonte (CE), às 16h30. Após duas rodadas, todos os jogos terminaram empatados, deixando as quatro equipes com dois pontos.


O confronto é tratado como decisivo pelo Tubarão, que terá pela frente um returno complicado: enfrentará Caxias e Floresta fora de casa antes de encerrar a fase contra o São Bernardo, em Londrina.


“A preocupação agora são os três pontos, independentemente de quem faça os gols. O foco é no Caxias. Assim que acabou o jogo contra o Floresta, já estávamos pensando no próximo adversário", disse o zagueiro Wallace, capitão do time.

"O professor Roger tem passado todos os vídeos com os pontos fortes do Caxias para chegarmos preparados para a partida. Temos feito isso no quadrangular, e nossas atuações mostram que estamos conseguindo neutralizar os adversários e impor nossas características. A concentração está alta, mas é preciso ressaltar que ainda precisamos de mais atenção na parte defensiva, capricho na parte ofensiva e também de um pouco de sorte, que não tem nos acompanhado, como aconteceu contra o Floresta”, seguiu o defensor.


O Londrina tem produzido mais do que os adversários em campo, como na primeira etapa contra o São Bernardo e na segunda diante do Floresta, mas o volume de jogo ainda não se converteu em vitórias no quadrangular. Wallace ressaltou que o momento exige confiança e paciência, com a convicção de que os gols voltarão a sair.

“Acreditamos que estamos fazendo o suficiente, mas talvez o suficiente não esteja sendo o bastante. Precisamos fazer um pouco mais, seja na defesa, na criação ou na finalização. Estamos mais perto de dar certo do que longe, até pelo nível de treinamento que temos e pelo que vemos os jogadores fazerem no dia a dia”, destacou o zagueiro alviceleste.


“É natural que existam oscilações, porque o adversário também enxerga os pontos fortes do nosso ataque e tenta bloquear o que temos de melhor. Alguns conseguem ter sucesso, e o futebol tem disso, às vezes as coisas não acontecem, e não há como explicar ou quantificar. Pelo que observo, o grupo está tranquilo. A bola vai voltar a entrar, e, quando isso acontecer, vamos todos nos abraçar juntos e ficar mais perto do acesso e da conquista do título”, completou.


Em campo, o Londrina terá duas mudanças. Recuperado, Lucas Marques retorna ao time na vaga de Zé Breno, enquanto Quirino deve assumir a titularidade no lugar de Eliel. O restante da equipe será o mesmo do empate sem gols com o Floresta, com Vitinho mantido pelo lado direito do ataque.


Leia a reportagem completa na Folha de Londrina:

