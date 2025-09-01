Londrina EC enfrenta São Bernardo no primeiro duelo pelo acesso

O Londrina enfrenta no próximo final de semana o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio, no ABC paulista, na estreia no quadrangular decisivo da Série C do Brasileiro. A partida será no dia 6 ou 7 de setembro. A definição deve ocorrer ainda nesta segunda-feira (1).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Mesmo perdendo da Ponte Preta por 1 a 0 sábado (30), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o LEC terminou a fase de classificação no quarto lugar e alcançou um dos objetivos da primeira fase, que era terminar no G4 e fazer o último jogo do quadrangular do acesso no Vitorino Gonçalves Dias (VGD).





Publicidade

Com o resultado e o encerramento da rodada após derrota do São Bernardo para o Floresta por 2 a 0, o LEC termina a fase inicial da Série C na quarta colocação, com 30 pontos - mesma pontuação do rival do ABC paulista, porém, o Alviceleste teve melhor saldo de gols. O Tubarão ficou no grupo B, ao lado de Caxias, São Bernardo e Floresta-CE. O LEC enfrentou os três times na fase de classificação: empatou com o São Bernardo (0 a 0), venceu o Floresta (2 a 0) e perdeu do Caxias (4 a 2), todos no campo rival.





O grupo C será disputado por Náutico (PE), Ponte Preta (SP), Brusque (SC) e Guarani (SP). Vale lembrar que os dois primeiros colocados de cada chave garantem vaga na Série B em 2026.

Publicidade





Foram rebaixados para a Série D: CSA (AL), ABC (RN), Retrô (PE) e Tombense (MG).





Jogos do LEC

Publicidade





O Londrina fará três jogos em casa e outros três fora. Depois de encarar o São Bernardo fora, o Tubarão joga duas vezes seguidas no VGD: contra Floresta-CE, em 13 ou 14 de setembro, e Caxias, em 20 ou 21 do mesmo mês.

Publicidade





O returno começa fora de casa, contra o Caxias, em 27 ou 28 de setembro, no Centenário. Depois, o Londrina visita o Floresta, em 4 ou 5 de outubro, no Domingão, em Horizonte (CE), e encerra sua participação no quadrangular do acesso em casa, diante do São Bernardo, em 11 ou 12 de outubro. As datas e horários ainda serão confirmados pela CBF.

Publicidade





Reforço confirmado

Publicidade





Conforme havia informado a FOLHA, o Londrina anunciou neste domingo (31) a contratação do zagueiro Vanderley, de 25 anos, que estava na Aparecidense, para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro e com possibilidade de permanência para a próxima temporada.





O defensor chega para substituir Rafael Castro, zagueiro recém-contratado junto ao Remo, mas que teve diagnosticada uma hérnia de disco e dificilmente conseguirá estrear pelo Tubarão nesta Série C.





Revés em Campinas





A Ponte Preta começou a partida pressionando o Londrina, sábado, Campinas, e levou perigo logo no primeiro minuto. Toró recebeu passe de Élvis, dominou e bateu forte, mas parou em bela defesa do goleiro Luiz Daniel.





Pouco depois, aos 17 minutos, o jogo foi interrompido para atendimento médico a Sérgio Raphael, que não conseguiu continuar e foi substituído por Edson.





A equipe campineira seguiu buscando o ataque e quase abriu o placar aos 19 minutos, quando Pacheco recebeu com liberdade pela direita e arriscou direto ao gol, exigindo boa defesa do goleiro.

Aos 26 minutos, Élvis teve nova chance ao receber livre na entrada da área. O meia esperou a ultrapassagem de Toró pela esquerda e deu ótimo passe, mas o atacante furou a finalização, desperdiçando grande oportunidade.





Aos 35, a Ponte voltou a ameaçar. Pacheco acionou Matheus dentro da pequena área, e o camisa 18 ajeitou para Kevyn. O lateral, porém, não pegou bem na bola, que acabou ficando tranquila para Luiz Daniel.





Pênalti Perdido





O Londrina até tentou pressionar a Ponte Preta na etapa final, mas sem sucesso, acabou derrotado em Campinas. A primeira boa chegada do Tubarão ocorreu aos sete minutos, quando Robson cruzou da esquerda, mas a bola passou por toda a área sem encontrar nenhum companheiro.





A resposta da Macaca veio de forma letal. Aos 13 minutos, Luiz Felipe fez grande jogada individual, cortou para o meio e encontrou Toró em boas condições. Mesmo com pouco ângulo, o atacante finalizou na saída de Luiz Daniel, no canto, e abriu o placar no Moisés Lucarelli: 1 a 0.





Atrás no marcador, o Londrina buscou o empate até os instantes finais, mas falhou na jogada decisiva. A melhor chance veio já nos acréscimos: aos 46 minutos, Henrique foi derrubado por Wanderson dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Iago Teles bateu forte, mas o goleiro Diogo Silva brilhou ao espalmar e garantir a vitória ponte-pretana por 1 a 0.





FICHA TÉCNICA





Ponte Preta 1

Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Sérgio Raphael (Edson) e Kevyn; Rodrigo Souza (Gustavo Telles), Luiz Felipe (Kaio Ganga) e Elvis; Bruno Lopes, Matheus (Serginho) e Toró (Diego Tavares). Técnico: Marcelo Fernandes





Londrina 0

Luiz Daniel; João Vitor (Dani Bolt), Wallace, Wellington Manzoli e Cedric; Alison (Henrique), Zé Breno (João Tavares) e Robson Duarte (Vitinho); Eliel, Quirino (Cristiano) e Iago Teles. Técnico: Roger Silva

Árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)

Estádio: Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

Gols: Toró (PON, 13' 2ºT)

Público: 4.845 torcedores

Renda: R$ 68.710,00





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.