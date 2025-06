Londrina EC enfrenta seu 1º rival pernambucano fora do Trio de Ferro

O Londrina terá contra o Retrô, no sábado (28), às 19h30, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, na Arena Pernambuco, seu primeiro jogo contra uma equipe pernambucana de fora do Trio de Ferro do Estado, formado pelos tradicionais Sport, Náutico e Santa Cruz. A FOLHA buscou informações em arquivos e nenhum mostrou partidas oficiais do Tubarão contra qualquer outro time de Pernambuco.





O Tubarão tem jogos históricos contra equipes pernambucanas, como o 6 a 2 diante do Santa Cruz pelo Brasileirão de 1979, as duas vitória por 3 a 0 sobre o Náutico pela Série B de 1998, e o 2 a 1 sobre o Sport, única vitória da história do LEC sobre o Leão, na Série B de 2022.

Entretanto, contra o Retrô, o Londrina terá a experiência de enfrentar uma equipe que não é de massa em Pernambuco. Fundado em 2016, a Fênix é um clube-empresa e tem como único título da história o Campeonato Brasileiro da Série D de 2024, o que o levou a estrear na Série C neste ano.





Volta a Pernambuco

O Londrina voltará a Pernambuco após quase dois anos. Da última vez que o Tubarão foi ao estado do Nordeste, em 23 de setembro de 2023, saiu derrotado por 4 a 0 pelo Sport pela Série B. Naquela oportunidade, o LEC ainda era gerido pela SM Sports e sequer vislumbrava a transformação em SAF, o que só passou a ser negociado meses depois e se encaminhou em dezembro de 2023, com a compra da Squadra Sports, de Guilherme Bellintani.

Uma curiosidade sobre a partida contra o Sport na ocasião é que ao menos dois atletas envolvidos naquele jogo estarão em campo em Retrô x Londrina, no próximo sábado. Um deles é o lateral-esquerdo Gustavo Salomão, que compunha o elenco do Tubarão no ano de 2023 e foi reserva naquele dia, com Marcos Pedro sendo a opção do técnico Roberto Fonseca. Atualmente, Salomão é titular absoluto do Retrô, tendo disputado 23 jogos na temporada de 2025.





Outro atleta que deve começar o jogo contra o Londrina é Vágner Love, então camisa 9 do Sport, e que foi contratado recentemente pelo Retrô. O veterano de 41 anos fez sua estreia na rodada passada, no empate por 0 a 0 com o Anápolis, e vai jogar pela primeira vez como mandante com a camisa da equipe pernambucana.

Vale lembrar que, em 2024, o LEC enfrentou um time pernambucano, o Náutico, mas atuou como mandante, no estádio do Café, e venceu por 3 a 2.





Velhos conhecidos

Além do citado Gustavo Salomão, o time pernambucano conta com outros três jogadores que passaram pelo LEC, todos do sistema defensivo. São eles o lateral-direito Gedeílson, o zagueiro Rayan Ribeiro e o lateral-esquerdo Luiz Henrique.





