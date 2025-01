Londrina EC estreia inspirado e vence o Coritiba no Couto Pereira

Contra um time inexperiente e com dificuldades físicas, o LEC foi dominante do início ao fim e construiu a vitória com gols ainda no começo do primeiro tempo.

O Coxa mandou a campo uma escalação recheada de garotos, já que a decisão do clube foi deixar o time principal em uma pré-temporada que está sendo realizada em Itu, no interior de São Paulo. Com isso, o time que estreou no Estadual foi comandado pelo técnico Moisés Moura, do sub-20,

O Londrina estreou com vitória no Campeonato Paranaense 2025. A equipe alviceleste foi até o Couto Pereira neste domingo (12) e bateu o Coritiba por 2 a 0 com dois gols de Iago Teles, um dos remanescentes do time de 2024.

Início em alta velocidade

O Londrina seguiu dominando o Coritiba e teve mais uma chance de fazer o terceiro gol da partida aos 44 minutos. Após cruzamento de Maurício, Gustavo França aproveitou a sobra na área e finalizou em cima da defesa. A bola sobrou mais uma vez, agora para Henrique, cara a cara com o goleiro Igor Leite, mas o camisa 7 finalizou em cima do arqueiro alviverde.

A partida perdeu em velocidade e o Coritiba pouco conseguia criar para assustar o LEC. O time alviceleste voltou a levar perigo aos 30 minutos de jogo, quando o goleiro Gabriel Leite saiu mal em tiro de meta, o Tubarão roubou a bola, mas Iago Teles errou o passe que deixaria Gustavo França cara a cara com o goleiro do Coxa.

O Coritiba passou a buscar espaços no campo ofensivo do Londrina com o jovem atacante Ruan Assis pelo lado esquerdo. O camisa 11 tentou diversas jogadas pelo setor e provocou cartão amarelo ao volante Wellington.

O jogo começou em alta velocidade pelo lado do Tubarão. Aos 40 segundos, após jogada ofensiva pelo lado direito, Dani Bolt cobrou lateral na cabeça de Pablo, que ajeitou para o meio da área. Iago Teles deu um toque, tirou do zagueiro João Pedro e foi derrubado na área. O árbitro Matheus Bortolini assinalou a penalidade máxima e o próprio Iago Teles bateu forte, no meio do gol, para converter: 1 a 0.

O LEC foi a campo com a mesma formação que entrou em campo contra o Cascavel no Torneio Paraná de Verão. Apenas Luiz Daniel, Wallace e Lucas Marques foram reforços utilizados desde o início pelo técnico Claudinei Oliveira.

Segundo tempo sem sustos





O LEC voltou do intervalo com alterações e Claudinei Oliveira promoveu as estreias do lateral-direito João Vitor e do volante Alison, que ocuparam as vagas dos amarelados Dani Bolt e Wellington.





O Tubarão seguiu em cima do Coritiba e passou a acumular chances nos primeiros minutos do segundo tempo. Foram chances seguidas de Gustavo França, Pablo e Iago Teles, mas sem o aproveitamento necessário dos atacantes do time alviceleste.

O Coritiba pouco assustava e só conseguiu a primeira finalização aos sete, quando Brenno bateu de fora da área e a bola passou por cima da meta de Luiz Daniel. No minuto seguinte, de novo o Tubarão teve chance clara para marcar. Após batida de escanteio, Lucas Marques dominou rebote na entrada da área e bateu colocado. A bola passou perto da trave de Gabriel Leite.





O Coritiba fez diversas alterações, mas nenhuma surtiu efeito e o goleiro Luiz Daniel pouco trabalhou no Alto da Glória. O Tubarão seguiu dominante e o volume de jogo chamou a atenção. Enquanto atletas do Coxa passaram a acusar cãibras, os atletas do LEC, com a rodagem do Torneio Paraná de Verão, se mantiveram em bom ritmo até os minutos finais.





O fim da partida ainda foi de outras estreias no Tubarão. Gustavo França e Pablo deram lugar ao zagueiro Yago Lincoln e ao atacante Robson Duarte. Posteriormente, o jovem Kevyn estreou no time principal no lugar do experiente Henrique.





CONTINUE LENDO E CONFIRA A FICHA TÉCNICA NA FOLHA DE LONDRINA