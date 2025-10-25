Londrina EC falha na defesa e deixa escapar título da Série C

O Londrina não conseguiu superar a Ponte Preta neste sábado (25), na segunda partida da final da Série C, e desperdiçou a chance de conquistar um título inédito. A Macaca venceu por 2 a 0, no Estádio Moisés Lucarelli, e garantiu o primeiro troféu nacional de sua história, coroando os 125 anos do clube campineiro.





O Tubarão fez um bom primeiro tempo, apostando nas trocas de passes e nas subidas de Lucas Marques pelo lado direito. A melhor oportunidade veio em uma cobrança de escanteio: Manzoli subiu livre, mas cabeceou mal e perdeu o gol. Do outro lado, Luiz Felipe também levou perigo de cabeça, mas mandou por cima.





Na volta do intervalo, o Londrina mal teve tempo de se reorganizar após Robson Duarte entrar no lugar de Vitinho. Logo aos 3 minutos, o lateral João Vitor falhou ao tentar interceptar um lançamento, e Serginho aproveitou para fazer boa jogada pela esquerda. Ele tocou para Toró, que finalizou fraco, mas contou com falha de Luiz Daniel para abrir o placar.

Pouco depois, nova jogada de Toró pela esquerda terminou em pênalti, após toque do zagueiro Wallace. Elvis cobrou com categoria e ampliou: 2 a 0.





A situação ficou ainda pior quando, após o segundo gol, jogadores da Ponte Preta provocaram o banco de reservas alviceleste. A confusão generalizada resultou na expulsão do técnico Roger Silva, ídolo da Macaca nos tempos de jogador, e esfriou de vez o clima da partida.

Com a conquista, a Ponte Preta garantiu vaga na Copa do Brasil de 2026.





CHANCES CLARAS

A decisão no Estádio Moisés Lucarelli começou intensa, com a Ponte Preta pressionando o Londrina desde os primeiros minutos. Logo aos 2, após escanteio cobrado por Elvis, a bola ficou viva na área e sobrou para Bruno Lopes bater, mas Luiz Daniel fez boa defesa.

Aos 6 minutos, em nova cobrança de escanteio, o goleiro do LEC afastou parcialmente, e Diego Tavares pegou a sobra, mandando com perigo para fora. O Tubarão respondeu na sequência: após belo passe de Zé Breno, João Vitor ajeitou para Cristiano, que soltou uma bomba, mas o goleiro da Macaca defendeu firme.





Com o passar do tempo, o Londrina conseguiu equilibrar as ações e tentou valorizar a posse de bola. O time apostou em trocas rápidas de passes para abrir a defesa da Ponte, mas o duelo ficou truncado, com muitas faltas no meio-campo.

Aos 25 minutos, o LEC teve nova boa oportunidade. Lucas Marques apareceu como elemento surpresa e cruzou para a área, mas a zaga afastou. Na cobrança de escanteio, Manzoli subiu livre e teve a chance de abrir o placar, porém cabeceou mal e desperdiçou. Três minutos depois, a Ponte respondeu. Elvis cruzou na medida para Luiz Felipe, que testou por cima do gol de Luiz Daniel.





Aos 31, Cristiano fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Lucas Marques, que cabeceou fraco, facilitando a defesa.





Nos minutos finais do primeiro tempo, a Macaca voltou a pressionar. Aos 40, Elvis cobrou escanteio e Luiz Felipe apareceu novamente sozinho entre os defensores, cabeceando com muito perigo, à esquerda do gol alviceleste.





ERROS DECISIVOS





Como estava amarelado, Vitinho deu lugar a Robson Duarte na volta do intervalo, reforçando o meio-campo alviceleste. O Tubarão começou bem e quase abriu o placar logo aos 2 minutos. Cristiano cobrou falta com precisão para Quirino, que cabeceou firme, mas parou em uma grande defesa de Diogo Silva.

Mas, como diz o ditado, quem não faz leva. No lance seguinte, a Ponte Preta aproveitou uma falha da defesa londrinense para inaugurar o marcador. João Vitor não conseguiu interceptar um lançamento, e Serginho aproveitou o espaço pela esquerda para acionar Toró na entrada da área. O atacante finalizou fraco, mas Luiz Daniel falhou e deixou a bola entrar: 1 a 0 para a Macaca.





O Londrina tentou reagir e quase empatou aos 14 minutos, em boa jogada individual de Maurício, que serviu Cristiano. O meio-campista, porém, chutou em cima do goleiro.





Aos 24 minutos, no entanto, a Ponte ampliou. Toró fez jogada pela esquerda e caiu após contato com o zagueiro Wallace. O árbitro inicialmente mandou o jogo seguir, mas foi chamado pelo VAR e, após revisão, marcou pênalti. Elvis cobrou com categoria e fez o segundo: 2 a 0.





Na comemoração, jogadores da Macaca provocaram o banco do Londrina, o que gerou uma confusão generalizada. O técnico Roger Silva acabou expulso. O zagueiro alviceleste Vanderley também recebeu cartão vermelho após agredir um adversário.





A confusão deixou o jogo paralisado por cerca de dez minutos. Quando a partida recomeçou, o Londrina ainda tentou reagir com a entrada de Eliel, mas faltou fôlego e poder ofensivo para reverter o placar.





FICHA TÉCNICA





PONTE PRETA 2

Diogo Silva; Pacheco, Saimon, Wanderson e Arthur; Rodrigo Souza (Léo Oliveira), Luiz Felipe (Lucas Cândido), Elvis (Miguel) e Diego Tavares (Jeh); Toró e Bruno Lopes (Serginho). Técnico: Marcelo Fernandes





LONDRINA 0

Luiz Daniel; João Vitor, Wallace, Manzoli e Maurício; Zé Breno (Eliel), Lucas Marques e Cristiano (Henrique); Vitinho (Robson Duarte), Quirino e Iago Teles. Técnico: Roger Silva





Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Estádio: Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

Gols: Toró e Elvis, aos 3 e 28 minutos do 2° T

Cartões vermelhos: Roger Silva e Vanderley