Londrina EC faz movimentações no elenco e se despede de três jogadores

Além da preparação para o jogo contra o Anápolis, domingo (24), às 16h30, no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias), pela Série C do Campeonato Brasileiro, a semana do Londrina foi marcada por movimentações no elenco. Três jogadores que não tinham mais espaço na equipe se despediram do clube: o zagueiro Guilherme Ferreira, o atacante Thauan e o meio-campista Wellington.





Guilherme, contratado após boa campanha pelo Linense na Série A2 do Paulista, nunca chegou a atuar pelo LEC, tanto com Claudinei Oliveira, quanto com Roger Silva. Sem espaço, foi emprestado ao Criciúma para a disputa da Copa Santa Catarina.

Thauan, emprestado pelo América-MG, também não se firmou, mesmo após chegar sob expectativa ao Tubarão. Foram 13 jogos, sempre saindo do banco, sem gols ou assistências. Devolvido ao clube mineiro, encerrou a breve passagem no time alviceleste.





A situação mais delicada foi a de Wellington. O volante começou o ano como titular, na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, pelo Campeonato Paranaense. Também iniciou o jogo contra o Andraus, que terminou com vitória da equipe por 2 a 1, e marcou um gol no Estadual, sobre o Paraná Clube.

Entretanto, o jogador foi afastado após um ato de indisciplina antes de uma partida do sub-20, contra o Hope Internacional. Desde então, treinava separado e não voltou mais a ser relacionado. O vínculo já aparece como rescindido no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Foram dez jogos pelo profissional e dois pelo sub-20 na temporada 2025.



