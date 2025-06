Londrina EC fecha setor do VGD para duelo contra o Figueirense

O Londrina não vai abrir o setor da curva, que fica atrás do gol da maternidade, aos torcedores no jogo do próximo domingo (15), contra o Figueirense, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.





O clube abriu o check-in aos sócios-torcedores e a venda de ingressos para a partida, anunciou o fechamento do setor excepcionalmente para o confronto diante da equipe catarinense, mas não justificou a redução na capacidade do estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD). A FOLHA procurou o LEC, que preferiu não informar o motivo.

O que se sabe é que os sócios-torcedores adimplentes no plano que abrange a curva do VGD não serão prejudicados. No momento de efetuar o check-in para confirmar presença na partida de domingo, os sócios são informados de que poderão ocupar o setor da arquibancada descoberta, do lado da avenida Jorge Casoni. O check-in pode ser feito pelo site sociotubaraolec.com.br.





Os ingressos avulsos podem ser adquiridos nos pontos de venda físicos, que são as lojas da Karilu, a Estação do Esporte, a AABB, o Posto São Gabriel e a loja Homenz Londrina, ou no site lec.agroplayingressos.com. Os valores variam de R$ 30 a R$ 150.





