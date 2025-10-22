Pesquisar

Londrina EC fica com cerca de R$ 1 a cada R$ 5 das rendas das partidas no VGD

Matheus Camargo - Redação Folha
22 out 2025 às 10:51

Rafael Martins/Londrina EC
O Londrina arrecadou R$ 1.590.730,00 em renda bruta nos jogos como mandante no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD) pela Série C do Campeonato Brasileiro deste ano. Entretanto, conforme levantamento da FOLHA, com base nos boletins financeiros disponibilizados pela CBF, o valor líquido que efetivamente entrou nos cofres do clube foi de R$ 334.688,82, o equivalente a 21,03% do total.


A diferença entre os valores se explica pelas diversas deduções previstas em regulamento. As receitas brutas são abatidas por despesas como a taxa de 5% destinada à federação local, os encargos do INSS, o pagamento de arbitragem e as custas operacionais da partida, entre outros itens. Todos esses valores constam nos documentos oficiais divulgados pela entidade após cada jogo.

As duas maiores rendas do Londrina foram justamente nas partidas decisivas da competição: contra a Ponte Preta, na ida da final, e diante do São Bernardo, no duelo que garantiu o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Contra os campineiros, o público gerou uma renda bruta de R$ 247.770,00, resultando em R$ 142.530,34 líquidos ao clube. Já diante do São Bernardo, o VGD registrou R$ 210.870,00 de arrecadação, com R$ 67.944,57 de lucro líquido.


Em outras ocasiões, porém, o Londrina precisou arcar com prejuízo. Foi o caso dos jogos contra Figueirense, Itabaiana, CSA, Anápolis e Caxias. O confronto diante do Itabaiana foi o de maior impacto negativo, com R$ 25.580,09 de déficit ao fim da partida.

Imagem
Londrina ficou com apenas 21% do valor da renda dos jogos no VGD
Londrina arrecadou R$ 1,59 mi em 2025, com lucro líquido de R$ 334,7 mil. Comparativo com 2024 mostra crescimento significativo nas finanças do clube.
