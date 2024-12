Londrina EC fica com o segundo lugar no Brasileiro de futebol americano

O LEC Bristlebacks ficou com o vice-campeonato do Brasileiro de Futebol Americano D2. Na noite de sábado (7), o Alviceleste foi derrotado pelo Ocelots FA, de Jundiaí (SP), pelo placar de 21 a 18. Aproximadamente mil torcedores acompanharam a decisão no estádio do Café.







O LEC Bristlebacks encerra a temporada 2024 com uma campanha histórica. Foram 13 partidas, com 11 vitórias e dois empates. Além do segundo lugar noBrasileirão D2, o time londrinense ficou com o vice-campeonato também no Paranaense.





FUTSAL





No futsal feminino, a equipe do Londrina ficou com a segunda colocação na Taça Brasil sub-20, disputada em Campo Grande (MS). As londrinenses defendiam o título da competição, mas acabaram sendo superadas pelo Taboão da Serra (SP). As paulistas ganharam a decisão por 4 a 0.





Na primeira fase, o LEC estava no grupo A e venceu EIA Dourados por 5 a 1, empatou com o Celemaster (RS) por 2 a 2 e goleou a Tuna Luso (AM) por 8 a 0. Na semifinal, o Londrina encarou os donos da casa e fez 4 a 1 no DEC/ Operário.





Ao todo, o Londrina Futsal marcou 19 gols na competição, sendo Emmily e Stephanie as artilheiras da equipe com cinco gols cada. Larissa Almeida com três gols, Larisse e Brenda com dois, Helô com um gol e um contra fecharam os tentos Alvicelestes na competição.





