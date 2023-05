Londrina EC finaliza muito, mas tem baixo aproveitamento e ataque sofre

Foram apenas quatro rodadas e o aproveitamento ofensivo do Londrina já causa dor de cabeça ao técnico Alexandre Gallo neste início de Série B.





O Tubarão tem criado boas oportunidades e finalizado bastante nas partidas, mas não tem concretizado esse domínio em gols.



Como consequência, o LEC só marcou dois gols em quatro jogos e somou apenas quatro pontos, ocupando a 11ª colocação - deve perder posições até o fechamento da quarta rodada.





O Alviceleste tem o quinto pior ataque do Brasileiro, só à frente de Sport - que jogou apenas uma vez até aqui -, Juventude, CRB e ABC, os três últimos colocados.



No empate por 1 a 1 com o Criciúma, o Londrina arrematou 12 vezes contra o gol catarinense, mas somente uma foi na direção certa. O LEC desperdiçou ótimas oportunidades com Diego Jardel, Hugo Cabral, Vinícius Barata e Higor Leite.





Após a partida, Alexandre Gallo reconheceu o problema e lamentou as chances perdidas. "O time está criando, mas os gols não estão saindo. Tivemos a chance de matar o jogo", apontou.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: