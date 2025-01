Londrina EC joga contra o Cascavel e tem último teste antes do Paranaense

A oito dias da estreia no Campeonato Paranaense, o Londrina faz o que deverá ser o último jogo-treino para encarar o Coritiba, no dia 12, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.





Como não há outros amistosos em vista, o técnico Claudinei Oliveira decidiu levar todo o elenco para enfrentar o Cascavel, neste sábado (4), às 16h, no Oeste do Estado, pela última rodada do Torneio Paraná de Verão.

O treinador viajou nesta sexta (3) com os oito reforços contratados - até o momento - para a temporada alviceleste. Destaque para os três mais experientes: o zagueiro Wallace, o volante paraguaio Marcelo Paredes e o goleiro Luiz Daniel, único que já estreou pelo Tubarão, justamente na derrota de 2 a 1 para o Cianorte.





O goleiro, inclusive, foi oficialmente apresentado nesta semana e destacou, em coletiva, a força dos defensores do Londrina. Ele citou o trabalho com os pés como uma de suas qualidades. “Consigo ajudar com defesas, com orientação e liderança dentro do jogo. Isso me ajuda a ganhar confiança do treinador”, disse.

A tendência é que Luiz Daniel comece entre os titulares. Wallace e Paredes têm pouco tempo de treinamento e podem entrar no decorrer do jogo.





"O Londrina está bem servido de goleiros e creio que, quem o professor escolher para jogar, vai entrosar rápido e fazer um grande campeonato. Eu pretendo estar entre os melhores ", frisou.

AMBIENTAÇÃO

O paraguaio Paredes também falou à imprensa nesta semana, ressaltando que suas expectativas para jogar no Londrina são altas e que espera estar à altura do desafio.





“Creio que minha adaptação será boa. Encontrei um grupo de muita qualidade, que me surpreendeu desde o primeiro treinamento no campo. É visto que tem jogadores com muita qualidade e quero contribuir em busca dos nossos objetivos”, afirmou.





