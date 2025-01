Londrina EC joga contra o Operário em busca da liderança do Paranaense

Após período de desconfiança, o Londrina engatou duas vitórias seguidas no Campeonato Paranaense, sobre o Cianorte, fora de casa, por 2 a 1, e sobre o Paraná Clube, em casa, por 3 a 0, e agora visita o Operário nesta quarta-feira (29), no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, com a intenção de "roubar" a liderança do rival.





Atualmente, na segunda posição do Estadual com dez pontos, o LEC encara o líder, que tem 11, e é o único time invicto da competição.

“É um confronto direto de duas equipes que vêm em um bom momento. Demos início à preparação e vamos ver com o professor a melhor estratégia para o jogo. Vai ser muito difícil, é na casa deles, mas vamos para buscar a vitória”, afirmou o meia Gustavo França, que fez dois gols de falta nos últimos dois jogos do Tubarão.





“É um confronto direto em busca dessa liderança e, para isso, temos que ser intensos e confiantes. Sabemos da importância da partida”, seguiu o camisa 10.

O elenco tem encarado internamente o confronto com o Operário como um clássico, segundo revelou Iago Teles, artilheiro do Campeonato Paranaense com cinco gols. Ele terá ainda uma disputa pessoal direta com Boschilia, meia do Operário, que tem quatro gols e é o vice-artilheiro.





“Nós conversamos bastante. Temos o Pablo e o Robson (Duarte) que são da cidade e eles comentam isso de ser um clássico com o Operário. Nós sabemos o quão difícil vai ser lá, mas vamos encarar como uma final, e não é porque é um clássico, mas sim porque temos consciência da importância e vamos jogar conforme estamos fazendo no campeonato”, afirmou o camisa 11.





O Londrina deve ir a campo para enfrentar o Operário com a mesma formação que teve nos últimos dois jogos. No treino da última segunda-feira (27), o lateral Maurício não treinou com os companheiros por conta de uma pancada no pé direito sofrida na partida contra o Paraná. Porém, nesta terça (28), o lateral participou normalmente e não deve ser problema para o jogo com o Fantasma.





