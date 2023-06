Londrina EC joga para encerrar jejum de 40 dias sem vitória

O Londrina completa nesta quarta-feira (28) 40 dias sem vitória na Série B. A sequência negativa fez o time despencar na tabela e pressiona o elenco em busca de uma recuperação.





O Tubarão encara no confronto com o Juventude a chance de voltar a vencer e se distanciar da zona do rebaixamento. O duelo, pela 14ª rodada do Brasileiro, começa às 21h30, no estádio do Café.



Publicidade

Publicidade





A última vitória alviceleste foi na sétima rodada, dia 19 de maio, diante do Tombense, por 2 a 0, em Muriaé (MG). De lá para cá foram cinco derrotas - três no Café - e o empate no sábado contra o Avaí.





Como consequência do período sem triunfos, o LEC trocou (de novo) de treinador - o interino Edson Vieira saiu para a chegada de PC Gusmão - e caiu para a 16ª posição, com 11 pontos, na beira da zona do rebaixamento.





"A hora da vitória é toda hora, mas chegar a ela não é tão simples quanto as pessoas imaginam. Ela exige várias situações e, para nós, em determinados momentos, faltou um pouco mais de segurança, confiança e equilíbrio para alcançá-la", frisou PC Gusmão, que acumula três derrotas e um empate no comando alviceleste.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: