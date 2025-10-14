Pesquisar

MANTO AZUL-CELESTE

Londrina EC lança novo uniforme inspirado nos anos 1970

Matheus Camargo - Redação Folha
14 out 2025 às 17:11

Foto: Rafael Martins / LEC
O Londrina Esporte Clube surpreendeu e, apenas três dias após confirmar o acesso, lançou uma nova camisa para a decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. O novo manto será azul-celeste, em um tom que a Max Run, marca própria do clube, denominou no início do ano de “azul-londrina”. O uniforme é completado por shorts e meiões brancos, em uma combinação semelhante à utilizada pelo time em parte da década de 1970.


Nas redes sociais, o clube destacou as referências à equipe de 1976, que ganhou o apelido de Tubarão durante o Campeonato Paranaense e enfrentou o Flamengo na inauguração do estádio do Café, e à equipe que chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro de 1977, sendo eliminada pelo Atlético-MG. “A nossa história é feita de começo, meio e recomeço! Inspirados na década de 70, relembramos a nossa época de ouro e revivemos o manto Azul Celeste!”, publicou o perfil oficial do Londrina.

Um dos detalhes do novo uniforme é o escudo, que agora aparece com fundo azul-celeste em vez do branco tradicional, resgatando o estilo adotado nos primeiros anos após a fusão, em janeiro de 1970, entre o Paraná Esporte Clube e o Londrina Futebol e Regatas, união que deu origem ao Londrina Esporte Clube.


O terceiro uniforme se junta às camisas 1 (alviceleste) e 2 (branca), ambas inspiradas no modelo usado na conquista da Taça de Prata, a Série B do Campeonato Brasileiro de 1980, formando uma coleção que valoriza momentos marcantes da história do Tubarão.


A nova camisa, que será usada na final da Série C, contra a Ponte Preta, no próximo sábado (18), às 17h, no Vitorino Gonçalves Dias (VGD), já está à venda na loja oficial do clube, no setor de convivência do VGD, aberta de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h. A peça é vendida apenas na versão jogador, ao preço de R$ 229.

Junto com o lançamento, o LEC apresentou também a nova camisa de goleiro, predominantemente azul-marinho, com detalhes em cinza, branco e azul-celeste.


Esporte futebol londrina esporte clube LEC uniforme
