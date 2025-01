Londrina EC marca estreia no VGD para o início de fevereiro

O Londrina Esporte Clube estreia como mandante no Campeonato Paranaense no próximo sábado (18), pela 3ª rodada, contra o Maringá, no Estádio do Café. O cronograma não será o desejado pelo dono da SAF do clube, Guilherme Bellintani, que gostaria de estrear já no Estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias).





Entretanto, o LEC já oficializou a data para disputar sua primeira partida em sua antiga casa. O primeiro jogo do Tubarão no VGD será dia 5 de fevereiro, pela 8ª rodada do Estadual, contra o Azuriz.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"O VGD é nossa prioridade absoluta para 2025 e queremos fazer o primeiro jogo do Paranaense no estádio", previu Guilherme Bellintani em entrevista à FOLHA em outubro do ano passado. Além de realizar jogos no estádio, o clube alviceleste também vai utilizar o local para treinamentos em 2025, segundo o próprio dono da SAF.





O LEC vai disputar os dois primeiros jogos como mandante do Paranaense no Estádio do Café. Além do confronto com o Maringá no sábado, o Tubarão vai encarar o Paraná Clube no dia 26 de janeiro, às 18h30, pela 5ª rodada. Conforme o planejamento do clube, os duelos contra Azuriz, Andraus (10ª rodada) e Athletico Paranaense (11ª rodada) devem ser disputados no VGD.





O último jogo oficial disputado pelo LEC no VGD foi em abril de 2016, quando a equipe goleou o Parauapebas-PA por 6 a 0 pela Copa do Brasil.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: