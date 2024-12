Londrina EC marca jogo contra o Maringá em Alvorada do Sul

O Londrina vai mandar a partida contra o Maringá na cidade de Alvorada do Sul. A definição por parte do Alviceleste aconteceu na noite de quinta-feira (5). O confronto marca a abertura da terceira edição do Torneio Paraná de Verão.







O jogo será disputado no estádio Álvaro Alves, na sexta-feira (13), às 19h30. A expectativa inicial do torcedor alviceleste é que a primeira aparição do Tubarão para 2025 fosse no estádio do Café.







Nas suas redes sociais, o LEC justificou a mudança do local do confronto como uma forma de "aproximar cada vez mais o Alviceleste com a nossa região".





Localizada na região metropolitana de Londrina, Alvorada do Sul está distante 70 quilômetros de Londrina. No Paranaense deste ano, o LEC jogou no estádio Álvaro Alves contra o PSTC, que era o mandante da partida, e venceu por 2 a 1.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: