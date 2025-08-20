Londrina EC melhora aproveitamento após mudança no comando

A mudança no comando técnico do Londrina no decorrer da Série C do Brasileiro trouxe estilos diferentes e reflexos diretos dentro de campo. Os números mostram que, embora com perfis distintos, Claudinei Oliveira e Roger Silva tiveram desempenhos próximos em aproveitamento. Mas foi com Roger que o Tubarão se firmou, subiu de nível, e mesmo após a turbulência com as derrotas para Ituano e Náutico, garantiu a classificação ao quadrangular decisivo com duas rodadas de antecedência.





Claudinei deixou o clube após a oitava rodada, quando recebeu proposta do Paysandu. Sob seu comando, o Londrina somou 13 pontos em 24 disputados, um aproveitamento de 54,5%. Roger assumiu na sequência e, em nove partidas, conquistou 16 pontos em 27 possíveis, subindo o aproveitamento da equipe para 59,5%.

Roger cresce no VGD





No estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), Claudinei saiu invicto, mas com campanha marcada pelo excesso de empates: uma vitória e três igualdades, o que resultou em 50% de aproveitamento. Roger perdeu uma vez em Londrina, para o Náutico, justamente na única vez que não pôde usar o VGD e teve que jogar no Café. Porém, no estádio da área central, venceu três e empatou uma. O índice chega a 67%, e se considerados apenas os jogos realizados no VGD, o rendimento é ainda melhor: 84%, com dez pontos dos 12 possíveis.





Equilíbrio como visitante

Longe de casa, Claudinei teve 59% de aproveitamento, com duas vitórias, um empate e uma derrota, somando sete pontos em quatro jogos. O único revés foi em seu jogo de despedida, o 4 a 2 para o Caxias no Centenário. Já Roger alcançou 50% fora de seus domínios, com duas vitórias e duas derrotas, totalizando seis pontos em quatro compromissos. O último triunfo foi justamente o que carimbou a classificação para o quadrangular, diante do Brusque, no Augusto Bauer.

Regularidade no ataque e na defesa





O rendimento ofensivo e defensivo mostra equilíbrio entre os dois treinadores. Claudinei deixou o time com 12 gols marcados em oito jogos, uma média de 1,5 por jogo, e oito sofridos, um por partida. Com Roger, a produção ofensiva subiu ligeiramente: 14 gols em nove partidas, com média de 1,55 por jogo. A defesa manteve a mesma média: nove gols sofridos em nove duelos, também um por duelo.





Mais vitórias, menos empates

Um fato é que com Roger Silva, o Londrina passou a vencer mais, mas também a correr riscos maiores. Foram cinco vitórias, três derrotas e apenas um empate. Já com Claudinei, o time não conseguiu buscar os triunfos em diversas oportunidades e acabava empatando em excesso: foram quatro igualdades, com três vitórias, mas apenas uma derrota.

A troca no comando transformou o Londrina em um time mais agressivo e a evolução no desempenho no VGD comprova isso, e foi justamente um dos pedidos de Roger logo em sua chegada ao clube. O resultado prático dessa mudança foi a classificação antecipada ao quadrangular final da Série C.





Próxima Meta





O objetivo alcançado estava alinhado ao planejamento da SAF, que projetava a vaga antecipada para ter tempo de realizar as movimentações necessárias no mercado visando a fase decisiva do campeonato. A primeira delas foi a contratação do meia Cristiano, vindo da Portuguesa, reforço que chega para ser referência criativa da equipe. O jogador tem o perfil do “camisa 10” tão aguardado pela torcida e que o próprio Roger apontava como carência no elenco. Paralelamente, a diretoria trabalha para fechar a chegada de mais um atacante, de forma a dar ainda mais consistência ao grupo na luta pelo acesso.





Os dois jogos restantes da primeira fase, marcados para os próximos finais de semana, contra o Anápolis, domingo (24), no VGD, às 16h30, e contra a Ponte Preta, sábado (30), às 17h, no Moisés Lucarelli, serão decisivos para a conquista de outro objetivo estabelecido: terminar entre os quatro primeiros colocados. Dessa forma, o Tubarão poderá disputar o quadrangular com partidas no VGD, estádio onde apresentou crescimento desde a chegada de Roger ao comando.





