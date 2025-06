Londrina EC mira liderança em duelo fora contra o Retrô na Série C

O Londrina enfrenta o Retrô neste sábado (28), às 17h, na Arena Pernambuco, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, buscando os três pontos para tentar retomar a liderança da competição. O Tubarão liderou a Série C nas três primeiras rodadas, mas a sequência de empates permitiu a aproximação dos adversários. Atualmente na quarta colocação, com 16 pontos, o LEC está a dois do líder Caxias e a um da vice-líder Ponte Preta. O Ypiranga-RS aparece em terceiro, com a mesma pontuação do time alviceleste.





No topo da tabela, o Caxias recebe o Ituano domingo (29), às 19h, no estádio Centenário. Já a vice Ponte Preta entra em campo neste sábado (28), às 19h30, fora de casa, contra o Maringá. O Ypiranga, que também briga na parte de cima da tabela, enfrenta o ABC, em Natal, no domingo, às 16h30.

Para vencer fora de casa, o técnico Roger Silva vai promover mudanças na equipe titular. Robson Duarte e Vitinho, que entraram bem contra o Figueirense e participaram da virada, assumem as vagas de Gustavo França e Iago Teles, respectivamente. Já Pablo, que era dúvida após encaminhar sua saída do clube, foi confirmado pelo treinador e segue no time.





“Eu gosto da equipe do Retrô, acho que tem jogadores experientes, que podem mudar o jogo. O time ganhou fôlego com a troca, com a chegada do Itamar (Schülle). Tem tudo para ser um jogo duro. Trabalhamos bastante nessas duas semanas, tanto no estudo do Retrô quanto na nossa construção, no nosso modelo de jogo e no que queremos propor como ideia”, explicou Roger Silva.

O comandante também reforçou a mentalidade da equipe para o duelo fora de casa. “O Londrina vai para vencer. Entendemos que, neste momento do campeonato, queremos brigar pelas primeiras posições. O Retrô, hoje, não está nessa disputa direta, então temos que tentar ir lá e buscar a vitória. Mas, claro, jogar fora de casa exige que valorizemos o ponto. A orientação aos atletas é essa: se não conseguirmos os três, que ao menos voltemos com um. Precisamos pontuar fora de casa”, completou.





Na lateral-direita, ainda há dúvida. João Vitor, titular da posição, viu Cedric ganhar moral com Roger após boa atuação contra o Figueirense, quando entrou no intervalo, além de ter se destacado nos treinos da semana. A definição será feita perto do jogo.





“Queremos colocar mais da nossa ideia de jogo como equipe. Setorizamos os treinos da semana, dividimos ataque e defesa, tentando aproximar as linhas. Esse espaçamento me incomodava desde antes de eu assumir, e no primeiro tempo contra o Figueirense ainda era evidente. Já no segundo tempo, conseguimos compactar mais e isso facilitou nosso jogo. Foram dias importantes para reforçar o modelo de trabalho e para que os atletas assimilem como queremos jogar”, destacou.