Londrina EC mira reforços e manutenção do elenco para a Série C

O Londrina Esporte Clube trabalha nos bastidores para reforçar o elenco visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. O time entrou recentemente em uma disputa pelo atacante Pedro Felipe, do Noroeste, destaque da equipe que conseguiu a manutenção na elite do Campeonato Paulista. O jogador anotou três gols em dez jogos no Paulistão e viralizou no início do ano por conta de um drible no zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras.





O problema para o Tubarão é a concorrência. Segundo o repórter Reinaldo Furlan, da Paiquerê 91,7, clubes da Série B do Campeonato Brasileiro estão de olho na contratação do atleta de 1,87m, que pode atuar na ponta ou no centro do ataque. Equipes como Ferroviária, Remo e Criciúma teriam sondado a situação do atleta, que renovou seu contrato com o Noroeste e será negociado por empréstimo com alguma equipe para a disputa das competições nacionais.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Vale destacar que a equipe alviceleste tem o “apoio” do Linense, da Série A2, já que ambos fazem parte da plataforma multiclubes da Squadra Sports. Com isso, o Tubarão encaminhou a chegada de Edson Cariús, camisa 9 do time de Lins que marcou cinco gols em 13 jogos na temporada. O atacante Gabriel Canela e o volante Rafael Carrilho podem ser outros nomes do Linense a pintarem no Tubarão para a Série C.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA