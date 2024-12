Londrina EC muda comissão técnica e contrata head comercial

Diferente dos últimos anos, o Londrina não mexeu no seu comando técnico para 2025, mas promoveu outras alterações na comissão técnica. Para a próxima temporada também, o clube contratou um profissional de marketing para comandar o seu departamento comercial.







Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Claudinei Oliveira tem três novos integrantes na sua comissão técnica. O LEC anunciou o auxiliar técnico Daniel Azambuja. Segundo o clube, Azambuja fará parte de uma comissão técnica permanente e trabalhará junto com Felipe Oliveira, filho e também auxiliar de Claudinei Oliveira.







Preparador físico de origem, Azambuja já trabalhou como auxiliar do técnico Argel Fucks e passou por clubes como Chapecoense, Ceará e Vitória.

Publicidade





A preparação física do LEC agora está sob a responsabilidade de Guilherme Strass, que volta ao Tubarão, de onde saiu em 2021. Nas últimas temporadas, Strass trabalhou no Maringá e o novo preparador físico substitui Alex Fernandes, que deixou o clube após a Série C.





Outra novidade na comissão alviceleste é o fisiologista Thiago Chinelato, que já trabalhou no Paysandu e clubes do Nordeste. Na preparação de goleiros segue Emerson Conceição e Breno Barbosa continua como analista de desempenho.





O novo executivo de futebol é Lucas Magalhães e Edson Santos, que já trabalhava no clube, assume a função de supervisor de futebol. Paulo Assis permanece como o CEO da Londrina SAF.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: