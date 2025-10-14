Londrina EC muda de patamar com acesso à Série B

A Série C do Campeonato Brasileiro ainda não terminou, e o Londrina ainda disputará a final contra a Ponte Preta em dois jogos. Mesmo assim, o principal objetivo da temporada já foi alcançado: o retorno à Série B. A conquista, confirmada com a liderança do grupo B no quadrangular final, projeta um 2026 intenso e cheio de compromissos.





Com o acesso, o Londrina terá um calendário completo no próximo ano. A temporada começará em 7 de janeiro, com a abertura do Campeonato Paranaense, e se estenderá até o fim de novembro, com o encerramento da Série B. O clube também voltará a disputar a Copa do Brasil, o que representa o primeiro ciclo esportivo integral desde o início da gestão da Squadra Sports, de Guilherme Bellintani, à frente da SAF.

Publicidade

Publicidade





“Estou emocionado. Cheguei em Londrina há um ano e dez meses, um baiano que havia estado aqui apenas duas vezes antes, jogando por outro time (quando era presidente do Bahia). Decidi que, se fosse para fazer negócios, seriam negócios que impactassem pessoas e as deixassem felizes. Quis realizar um trabalho que fizesse a cidade feliz, e fui muito bem recebido. Agradeço a Londrina, que acreditou em nós e nos apoiou desde o início”, afirmou Bellintani, logo após o acesso ser confirmado com o empate por 1 a 1 com o São Bernardo, sábado (11), no Vitorino Gonçalves Dias (VGD).

Estrutura e finanças podem crescer

O salto de patamar esportivo virá acompanhado de avanços na estrutura. O Londrina prevê entregar, ainda no primeiro semestre de 2026, a primeira etapa de seu novo centro de treinamentos, o que permitirá à equipe deixar de treinar no Vitorino Gonçalves Dias (VGD). O estádio, que voltou a ser a casa do clube nesta temporada, também deve receber melhorias, com um projeto voltado a torná-lo mais acessível e confortável ao torcedor.







