Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
NOVA FASE

Londrina EC muda de patamar com acesso à Série B

Matheus Camargo - Redação Folha
14 out 2025 às 07:56

Compartilhar notícia

Foto: João Siqueira/S12 Studios
Publicidade
Publicidade

A Série C do Campeonato Brasileiro ainda não terminou, e o Londrina ainda disputará a final contra a Ponte Preta em dois jogos. Mesmo assim, o principal objetivo da temporada já foi alcançado: o retorno à Série B. A conquista, confirmada com a liderança do grupo B no quadrangular final, projeta um 2026 intenso e cheio de compromissos.


Com o acesso, o Londrina terá um calendário completo no próximo ano. A temporada começará em 7 de janeiro, com a abertura do Campeonato Paranaense, e se estenderá até o fim de novembro, com o encerramento da Série B. O clube também voltará a disputar a Copa do Brasil, o que representa o primeiro ciclo esportivo integral desde o início da gestão da Squadra Sports, de Guilherme Bellintani, à frente da SAF.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


“Estou emocionado. Cheguei em Londrina há um ano e dez meses, um baiano que havia estado aqui apenas duas vezes antes, jogando por outro time (quando era presidente do Bahia). Decidi que, se fosse para fazer negócios, seriam negócios que impactassem pessoas e as deixassem felizes. Quis realizar um trabalho que fizesse a cidade feliz, e fui muito bem recebido. Agradeço a Londrina, que acreditou em nós e nos apoiou desde o início”, afirmou Bellintani, logo após o acesso ser confirmado com o empate por 1 a 1 com o São Bernardo, sábado (11), no Vitorino Gonçalves Dias (VGD).

Estrutura e finanças podem crescer

O salto de patamar esportivo virá acompanhado de avanços na estrutura. O Londrina prevê entregar, ainda no primeiro semestre de 2026, a primeira etapa de seu novo centro de treinamentos, o que permitirá à equipe deixar de treinar no Vitorino Gonçalves Dias (VGD). O estádio, que voltou a ser a casa do clube nesta temporada, também deve receber melhorias, com um projeto voltado a torná-lo mais acessível e confortável ao torcedor.



Continue lendo na Folha de Londrina

Cadastre-se em nossa newsletter


Imagem
Londrina muda de patamar com acesso à Série B
Londrina conquista acesso à Série B e se prepara para 2026 com novos desafios. Final contra a Ponte Preta promete emoção e busca por título.
Esporte futebol londrina esporte clube Tubarão Campeonato Brasileiro Série C Série B
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas