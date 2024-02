Londrina EC não acha o caminho do gol e entra pressionado nas rodadas finais

O Londrina esbarrou na falta de pontaria e na falta qualidade dos seus atacantes e adiou mais uma vez a sua entrada no G8 do Campeonato Paranaense.





O empate nos acréscimos contra o Andraus deixou o Tubarão ainda sem situação delicada no Estadual e o time terá que vencer nas duas últimas rodadas para se classificar para as quartas de final.

O LEC dominou a partida na Vila Capanema nesta quinta (14) e desperdiçou inúmeras oportunidades no confronto da nona rodada. O empate no último lance do jogo com um gol do garoto Pablo evitou um prejuízo maior, mas com apenas oito pontos o Alviceleste segue pressionado na reta final da primeira etapa.





“O gol no final fez um pouco de justiça porque não merecíamos perder a partida”, afirmou o técnico Emerson Ávila, em entrevista coletiva após o confronto. “Viemos para buscar os três pontos e estamos levando um, mas poderia ser pior." O treinador valorizou o desempenho da equipe, mas lamentou os erros na hora de fazer o gol.

“Tivemos situações claras e eles quase não finalizaram. Talvez, o time esteja pecando pela ansiedade, uma preparação melhor na finalização. Em alguns momentos podíamos ter mais tempo para tomar a decisão e acabamos decidindo rápido e outras vezes nos precipitamos. Mas são ajustes finos e tenho certeza que vamos evoluir”, comentou Ávila.





O Londrina vai decidir a sua sorte no Paranaense em duas partidas no estádio do Café, onde ainda não venceu em 2024. No domingo (18), recebe o Azuriz, às 16h, e na última rodada, no dia 25, o adversário será o Maringá.





O Tubarão precisará vencer os dois jogos para se classificar e terá que ganhar ao menos um para não correr risco de ser rebaixado.





