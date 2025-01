Londrina EC participa de reunião de clubes formadores em São Paulo

O Londrina Esporte Clube participou, na última terça-feira (7), de uma reunião com outros 22 clubes que possuem o CCF (Certificado de Clube Formador) da CBF. Os representantes estiveram juntos na sede da FPF (Federação Paulista de Futebol).





Gerente das categorias de base do LEC, Raphael Mello esteve no encontro e tratou a reunião como histórica para as pretensões futuras do time alviceleste.

“É o primeiro passo, a primeira reunião que participamos, algo histórico para o clube e é algo que queremos seguir participando. Uma base séria, que desenvolve jogadores e homens”, destacou Mello sobre a participação do LEC ao lado de outros clubes detentores do CCF.





“É muito importante para o clube estar sendo representado no cenário nacional. Discutimos assuntos estratégicos da base, calendário, algumas intercorrências no cenário do Brasil e principalmente pautas para serem passadas a CBF sobre melhorias”, explicou o dirigente do Tubarão.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: