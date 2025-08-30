Londrina EC perde para a Ponte por 1 a 0, mas garante o quarto lugar na Série C

O Londrina fez jogo ruim no estádio Moisés Lucarelli, neste sábado (30), e perdeu por 1 a 0 para a Ponte Preta. O gol da vitória da Macaca foi marcado por Toró, aos 13 minutos do segundo tempo. Mesmo com o resultado, a combinação de resultados manteve o Londrina na quarta colocação e o time alcançou um dos objetivos da primeira fase, que era terminar no G4 e fazer o último jogo do quadrangular do acesso no Vitorino Gonçalves Dias (VGD).
Ponte melhor
A Ponte Preta começou a partida pressionando e levou perigo logo no primeiro minuto. Toró recebeu passe de Élvis, dominou e bateu forte, mas parou em bela defesa do goleiro Luiz Daniel.
Pouco depois, aos 17 minutos, o jogo foi interrompido para atendimento médico a Sérgio Raphael, que não conseguiu continuar e foi substituído por Edson.
A equipe campineira seguiu buscando o ataque e quase abriu o placar aos 19 minutos, quando Pacheco recebeu com liberdade pela direita e arriscou direto ao gol, exigindo boa defesa do goleiro.
Aos 26 minutos, Élvis teve nova chance ao receber livre na entrada da área. O meia esperou a ultrapassagem de Toró pela esquerda e deu ótimo passe, mas o atacante furou a finalização, desperdiçando grande oportunidade.
Aos 35, a Ponte voltou a ameaçar. Pacheco acionou Matheus dentro da pequena área, e o camisa 18 ajeitou para Kevyn. O lateral, porém, não pegou bem na bola, que acabou ficando tranquila para Luiz Daniel.