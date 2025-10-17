Londrina EC perdeu chance de título há 10 anos

O Londrina terá, pela segunda vez, a chance de conquistar o título brasileiro da Série C nos dois próximos sábados, diante da Ponte Preta. Em 2015, o time alviceleste também chegou à final, mas acabou derrotado pelo Vila Nova-GO. Naquele período, o LEC vivia uma fase de reconstrução e conquistou o retorno à Série B após 11 anos de ausência. O acesso veio após eliminar o Confiança-SE nas quartas de final. Depois, superou o Tupi-MG na semifinal, garantindo vaga na decisão contra o Vila Nova em dois jogos.
Na ocasião, os mandos de campo foram os mesmos da final de 2025: o Londrina fez o primeiro jogo em casa e decidiu o título fora. Se neste ano a decisão será em Campinas, naquela oportunidade a partida final foi em Goiânia. Desta vez, porém, o Tubarão quer evitar que o desfecho se repita.
Receba nossas notícias NO CELULARWHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Coincidências
Além dos mandos de campo, há outras semelhanças entre as duas finais. Uma delas é a meteorologia. Em 2015, o primeiro jogo ficou marcado por uma forte chuva que caiu sobre o estádio do Café. Para este sábado (18), no Vitorino Gonçalves Dias (VGD), a previsão também indica chuva durante boa parte do dia em Londrina.
Outra coincidência envolve um jogador do elenco atual. Quirino, ainda jovem na época, fazia parte do grupo e foi titular nos dois jogos da final contra o Vila Nova. A história se repete diante da Ponte Preta, mas em condições diferentes. O camisa 9 mudou de posição, foi de ponta para centroavante, e também de status: se há dez anos era uma promessa da base, hoje é uma das principais referências do elenco e teve papel decisivo na campanha do acesso.
Resultados
Se o Londrina pudesse repetir algo daquela decisão de 2015, seria o resultado do jogo de ida. Na ocasião, o Tubarão venceu por 1 a 0, com um belo gol de Zé Rafael, de fora da área, aos 31 minutos do primeiro tempo.
Por outro lado, o que o LEC quer deixar no passado é o resultado da volta. No Serra Dourada, o time abriu o placar logo aos cinco minutos, com Bruno Batata, e chegou a ficar momentaneamente com o título nas mãos. No entanto, o Vila Nova reagiu rapidamente: Ramires empatou aos sete e Moisés virou aos 11 minutos, igualando a disputa. Na etapa final, o time goiano confirmou o título. Zotti marcou aos oito, e Moisés, novamente, aos 50, definiu o placar em 4 a 1 e garantiu o troféu da Série C de 2015 para o Vila.