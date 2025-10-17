Londrina EC perdeu chance de título há 10 anos

O Londrina terá, pela segunda vez, a chance de conquistar o título brasileiro da Série C nos dois próximos sábados, diante da Ponte Preta. Em 2015, o time alviceleste também chegou à final, mas acabou derrotado pelo Vila Nova-GO. Naquele período, o LEC vivia uma fase de reconstrução e conquistou o retorno à Série B após 11 anos de ausência. O acesso veio após eliminar o Confiança-SE nas quartas de final. Depois, superou o Tupi-MG na semifinal, garantindo vaga na decisão contra o Vila Nova em dois jogos.





Na ocasião, os mandos de campo foram os mesmos da final de 2025: o Londrina fez o primeiro jogo em casa e decidiu o título fora. Se neste ano a decisão será em Campinas, naquela oportunidade a partida final foi em Goiânia. Desta vez, porém, o Tubarão quer evitar que o desfecho se repita.

Publicidade

Publicidade





Coincidências





Publicidade

Além dos mandos de campo, há outras semelhanças entre as duas finais. Uma delas é a meteorologia. Em 2015, o primeiro jogo ficou marcado por uma forte chuva que caiu sobre o estádio do Café. Para este sábado (18), no Vitorino Gonçalves Dias (VGD), a previsão também indica chuva durante boa parte do dia em Londrina.





Outra coincidência envolve um jogador do elenco atual. Quirino, ainda jovem na época, fazia parte do grupo e foi titular nos dois jogos da final contra o Vila Nova. A história se repete diante da Ponte Preta, mas em condições diferentes. O camisa 9 mudou de posição, foi de ponta para centroavante, e também de status: se há dez anos era uma promessa da base, hoje é uma das principais referências do elenco e teve papel decisivo na campanha do acesso.

Publicidade





Resultados





Se o Londrina pudesse repetir algo daquela decisão de 2015, seria o resultado do jogo de ida. Na ocasião, o Tubarão venceu por 1 a 0, com um belo gol de Zé Rafael, de fora da área, aos 31 minutos do primeiro tempo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Por outro lado, o que o LEC quer deixar no passado é o resultado da volta. No Serra Dourada, o time abriu o placar logo aos cinco minutos, com Bruno Batata, e chegou a ficar momentaneamente com o título nas mãos. No entanto, o Vila Nova reagiu rapidamente: Ramires empatou aos sete e Moisés virou aos 11 minutos, igualando a disputa. Na etapa final, o time goiano confirmou o título. Zotti marcou aos oito, e Moisés, novamente, aos 50, definiu o placar em 4 a 1 e garantiu o troféu da Série C de 2015 para o Vila.



