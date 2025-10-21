Londrina EC pode ter duas novidades para final tensa diante da Ponte

O Londrina retoma os treinamentos nesta terça-feira (21) com foco total na grande decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. O Tubarão enfrenta a Ponte Preta no próximo sábado (25), às 17h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Após o empate sem gols no jogo de ida, no VGD, o time alviceleste precisa vencer para conquistar o título no tempo normal. Um novo empate leva a disputa para os pênaltis.





Para a partida decisiva, o técnico Roger Silva contará com dois retornos importantes. O zagueiro Wellington Manzoli, suspenso no jogo de ida e já recuperado de uma concussão sofrida contra o São Bernardo, volta a ficar à disposição. Outro reforço é o volante Alison, que havia sido desfalque por um problema muscular. Na ausência da dupla, Yago Lincoln e Zé Breno foram titulares e tiveram atuações destacadas, elogiadas pelo treinador.

Publicidade

Publicidade





“Essa rapaziada jogou muito, cara. O que o Zé jogou… Eu sou fã do Zé. Acho que vai ser muito difícil segurar o Zé Breno. Esse jogador, ganhando um pouco mais de minutagem e força, vai facilmente atuar em um grande clube da Série A, pela qualidade que tem”, destacou Roger Silva.





“O Zé tem 21 anos e parece um ‘nego véio’ jogando. A bola não queima no pé, joga bonito. O Yago Lincoln também é um jogador que a gente precisa valorizar. Tem potencial para atuar fora do país, com toda a força e ímpeto. Claro, ainda precisa lapidar detalhes, coisa da idade, mas que partida esses meninos fizeram”, completou o treinador.

Publicidade





Na reapresentação, Roger terá todo o elenco à disposição. O treino desta terça será regenerativo para os titulares. A partir de quarta-feira, o elenco inicia a preparação tática para a final.





Ingressos e clima tenso entre as torcidas

Publicidade





A venda de ingressos para o duelo no Moisés Lucarelli será aberta nesta terça-feira. De acordo com o site oficial da Ponte Preta, os valores serão de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) para os torcedores do Londrina.

Publicidade





O clima entre as torcidas promete ser tenso após os episódios ocorridos em Londrina, no jogo de ida. A Ponte Preta reclamou do tratamento dado aos visitantes, que só puderam entrar no estádio cerca de dez minutos antes do início da partida. A Polícia Militar, porém, informou que precisou intervir para conter desordens causadas por integrantes de uma das torcidas organizadas da Ponte durante a chegada à cidade.





Segundo relatório do 5º Batalhão da PM, o grupo teria causado tumultos em diferentes pontos e havia indícios de que planejava invadir o estádio. Além disso, torcedores e até funcionários do Londrina relataram ter recebido ameaças por mensagens. A corporação realizou revistas e encontrou materiais proibidos, como pedaços de madeira e fogos de artifício.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





A PM informou ainda que a torcida visitante não seguiu as orientações de segurança e tentou frustrar o planejamento, o que provocou o atraso na entrada no setor destinado aos visitantes. Mesmo assim, a diretoria da Ponte Preta informou que vai registrar boletim de ocorrência contra o Londrina, alegando que torcedores com ingressos válidos foram impedidos de acessar o VGD.







