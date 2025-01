Londrina EC quer manter invencibilidade e tabu diante do Maringá

O Londrina recebe o Maringá neste sábado (18), às 16h, no Estádio do Café, visando a manutenção de um tabu que dura quase dez anos. Isso porque o Tubarão não sabe o que é perder para o adversário desde o dia 5 de abril de 2015, quando saiu derrotado por 2 a 1 pelo Estadual daquele ano.





Desde então foram oito jogos, todos pelo Campeonato Paranaense, com cinco vitórias do LEC e três empates. O retrospecto geral também favorece ao time alviceleste. Desde 2011, quando se enfrentaram pela primeira vez, são oito vitórias, duas derrotas e cinco empates.

No duelo deste sábado pelo Estadual, as duas equipes chegam com clima distinto. Isso porque o Tubarão chega invicto após dois jogos fora de casa no início da competição, tendo vencido o Coritiba no Couto Pereira por 2 a 0 e empatado por 0 a 0 com o Cascavel, no Olímpico Regional.





O Maringá, por sua vez, venceu o São Joseense por 2 a 1 na estreia, mas perdeu em casa para o Cianorte por 1 a 0 e ligou um sinal de alerta na torcida para o clássico. Mesmo com o início irregular no Campeonato Paranaense, Claudinei Oliveira entende que o Dogão chega mais forte do que estava no Torneio Paraná de Verão, quando o LEC venceu por 2 a 0 com um time recheado de jovens do sub-20.

“Eles tiveram peças que voltaram, estão mais fortes, nós também estamos mais fortes. É entender como você consegue vantagens contra um time que marca individual (como o Maringá). É mostrar os vídeos, não fazer nada que cause risco de lesão”, disse o treinador, que não quer “pilhar” seus atletas para o duelo.



