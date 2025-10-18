Londrina EC quer voltar a ser campeão nacional depois de 45 anos

O Londrina pode voltar a ser campeão nacional após 45 anos da histórica conquista da Série B do Campeonato Brasileiro de 1980, então chamada Taça de Prata. Diante da Ponte Preta, neste sábado (18), às 17h, o Tubarão terá a chance de conquistar novamente uma divisão do futebol brasileiro, agora uma abaixo, a Série C.





O primeiro jogo da final será no estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias), em Londrina, enquanto a decisão está marcada para o sábado seguinte (25), às 17h, no Moisés Lucarelli, em Campinas. A ordem dos mandos foi definida pela melhor campanha geral da Ponte Preta.





O Londrina aposta em alguns fatores para tentar abrir vantagem em casa, principalmente na força do VGD. A equipe está invicta no estádio localizado na região central da cidade, com quatro vitórias e oito empates. A meta é vencer o rival campineiro para sair na frente, mas, mesmo em caso de empate, o time carrega um bom retrospecto como visitante: no quadrangular do acesso, foram três jogos fora, com duas vitórias e um empate.

Apesar de se sentir à vontade longe de seus domínios, o LEC quer aproveitar a atmosfera do VGD para começar a decisão com vitória e encerrar o jejum de triunfos como mandante. No quadrangular, empatou as três partidas em casa.





“A vitória aqui é muito importante para nós. Sabemos da força da Ponte Preta, mas estamos confiantes e focados em ganhar o jogo. Temos que vencer, porque será difícil lá. Já enfrentamos eles na primeira fase e conhecemos sua qualidade. Precisamos construir o resultado aqui dentro. Tem a pressão da nossa torcida contra qualquer equipe que venha jogar aqui, então, mesmo que não estejamos em uma sequência de vitórias, devemos apresentar um bom futebol em nossa casa. Acredito que seremos vitoriosos”, afirmou Iago Teles, artilheiro da Série C com oito gols.

“A Ponte Preta é um time bem treinado e não foi por acaso que se classificou com vantagem no grupo. Precisamos ter todo o cuidado e respeitar o adversário: é um clube tradicional e de qualidade. Vamos trabalhar nossa estratégia com o Roger e, quando surgir a chance, aproveitar para matar a partida”, completou o camisa 11.





O Londrina terá apenas uma mudança em relação ao time que empatou com o São Bernardo no último sábado (11) e garantiu o acesso à Série B. O zagueiro Wellington Manzoli, suspenso, dá lugar a Yago Lincoln, que formará dupla de zaga com Wallace.

“Nosso time tem muitas qualidades; não foi por acaso o que fizemos ao longo do campeonato. Temos condições de ganhar o jogo aqui. Vai ser difícil, mas nossa equipe é qualificada. Não são apenas os onze titulares, todo mundo vem entrando bem, e isso será um grande diferencial para nós”, acrescentou Iago. Seu 'xará', Yago Lincoln, foi um dos jogadores mais utilizados por Roger Silva no quadrangular, sempre entrando no segundo tempo.



