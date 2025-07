Londrina EC reafirma seu compromisso com a segurança nos jogos e defende uso do VGD

Após os registros de ocorrências envolvendo torcedores fora do estádio VGD (Vitorino Gonçalves Dias), no último sábado (26), antes e depois da vitória do Londrina por 3 a 1 sobre o CSA, o clube divulgou nota oficial reafirmando seu compromisso com a segurança e a tranquilidade nos jogos realizados no estádio. A diretoria destacou que os episódios relatados pela Polícia Militar foram em áreas externas e não têm relação com a estrutura ou organização interna do VGD.





No domingo (27), o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Ricardo Eguedis, afirmou em comunicado que “a autorização do uso do VGD para estes eventos esportivos deve ser reavaliada”. A declaração causou estranhamento aos torcedores e também ao clube, já que não houve qualquer problema dentro do estádio.

Desde sua reinauguração, o VGD já recebeu oito partidas e não houve registro de intercorrências relevantes em nenhuma delas. Ainda assim, a PM afirmou que “dentro do estádio as barreiras de contenção das torcidas rivais, e até dos torcedores que separa os torcedores dos jogadores são insuficientes”, embora não tenha havido confrontos no interior do Vitorino Gonçalves Dias.





Outro ponto citado no comunicado da Polícia Militar foi a proximidade da Maternidade Municipal Lucilla Ballalai. Segundo a PM, “não é só o barulho e o trânsito que prejudicam o hospital, mas até a utilização de material de guerra química, como gás lacrimogêneo utilizado pelo Choque.” Em resposta, o clube destacou a relação positiva com a maternidade.

“O Londrina Esporte Clube mantém uma postura proativa em relação à segurança, realizando reuniões periódicas com a Polícia Militar e representantes da Prefeitura Municipal para discutir ações de prevenção e aprimoramento das medidas de segurança para cada partida, além da participação de representantes da Maternidade Municipal Lucilla Ballalai, que apoiam o uso do VGD para jogos.”





Apoio da cidade

Com os laudos de segurança da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros atualizados, o VGD cumpre todas as exigências das autoridades competentes. Para além das questões técnicas, o clube defende que a retomada dos jogos no estádio tem contribuído para a revitalização da região central da cidade, especialmente nos dias de jogos.





A nota do Londrina também reforça o apoio popular à volta ao VGD. “A sociedade civil de Londrina tem demonstrado apoio à realização dos jogos no estádio. Além disso, a torcida do Londrina Esporte Clube tem se mostrado entusiasmada com a reinauguração do VGD”, completa o clube na nota oficial.

Em campo, o desempenho do Londrina no VGD tem sido irretocável. Em oito jogos disputados no estádio desde a reinauguração, o time conquistou quatro vitórias e quatro empates, mantendo a invencibilidade como mandante. Com esses resultados, o LEC figura como o segundo melhor time jogando em casa na Série C do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Caxias, que venceu todas as sete partidas como mandante.





Na vitória sobre o CSA, no último sábado (26), o torcedor mais uma vez fez sua parte: 4.018 pessoas estiveram presentes no VGD. A média de público pagante do Londrina é a sexta melhor da competição, com 4.879 por jogo. O recorde de público desde o retorno ao estádio foi registrado no empate por 1 a 1 contra o Maringá, quando 7.401 torcedores acompanharam a partida nas arquibancadas.

Confira a nota oficial emitida pelo Londrina Esporte Clube:





“Gostaríamos de iniciar destacando que o Londrina Esporte Clube compartilha do objetivo comum de garantir a segurança e tranquilidade durante a realização dos jogos em nosso estádio. É importante ressaltar que este foi o oitavo jogo realizado no VGD desde sua reinauguração e, até então, não havíamos registrado intercorrências significativas.

Acreditamos que os incidentes relatados pela Polícia Militar, que ocorreram fora do estádio, não devem ser atribuídos à estrutura ou segurança do VGD, mas sim à ação de grupos específicos de torcedores organizados. É fundamental diferenciar entre a torcida que comparece aos jogos de forma pacífica e aqueles que buscam promover a violência e a desordem.





O Londrina Esporte Clube mantém uma postura proativa em relação à segurança, realizando reuniões periódicas com a Polícia Militar e representantes da Prefeitura Municipal para discutir ações de prevenção e aprimoramento das medidas de segurança para cada partida, além da participação de representantes da Maternidade Municipal Lucilla Ballalai que apoiam o uso do VGD para jogos. Essas ações incluem a implementação de protocolos de segurança dentro e fora do estádio, em consonância com as exigências legais e as melhores práticas.

Salientamos que o Estádio VGD cumpre todos os requisitos de segurança exigidos pelas autoridades competentes e que a sociedade civil de Londrina tem demonstrado apoio à realização dos jogos no estádio. Além disso, a torcida do Londrina Esporte Clube tem se mostrado entusiasmada com a reinauguração do VGD, o que se reflete em uma das melhores médias de público da Série C do Campeonato Brasileiro.





Seguimos comprometidos em oferecer a melhor experiência para o nosso torcedor, o que envolve manter um um diálogo permanente com as autoridades para promover sempre mais seguranças e bem-estar para todos os envolvidos.”