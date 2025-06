Londrina EC recebe o Figueirense no VGD com estreia de novo técnico

O Londrina entra em campo neste domingo (15) para enfrentar o Figueirense pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), às 16h30, visando retomar o caminho das vitórias em casa. O único triunfo alviceleste como mandante ocorreu na 1ª rodada, dia 14 de abril, há dois meses, quando venceu o Ypiranga-RS por 3 a 1. Desde então foram três empates, com Maringá, Tombense e ABC.





Para isso, o Tubarão conta com a estreia do técnico Roger Silva, que chegou na última segunda-feira (9) para substituir Claudinei Oliveira, que recebeu proposta do Paysandu e decidiu deixar o comando da equipe.

“Peço um voto de confiança, que o torcedor nos abrace, abrace os jogadores. Eles vão fazer o melhor, vocês vão ver uma equipe muito vibrante e muito organizada no domingo, como são as minhas equipes”, destacou o novo treinador do LEC sobre sua chegada ao clube.





Roger fez questão de elogiar o Figueirense, que deixou a zona de rebaixamento recentemente e está há quatro jogos sem perder, com duas vitórias e dois empates. O time catarinense cresceu de rendimento desde que o experiente Pintado assumiu o comando.

“É uma equipe que está melhorando na competição. O Figueirense está em evolução. Houve muitas trocas lá, houve uma melhora”, afirmou o ex-comandante do Athletic-MG.





“Mas precisamos nos impor dentro de casa, fazer um grande jogo e voltar a vencer o quanto antes. Não vai ser uma pressão exagerada, mas precisa estar bem claro para elenco, grupo, comissão. Não vai ser de qualquer jeito. Se ganha com trabalho, confiança e construção. Quando se faz um bom jogo, fica mais fácil vencer. Temos que fazer nossa casa prevalecer”, seguiu.





Em campo, Roger deve ter o time titular da estreia contra o Ypiranga-RS, com os retornos de Luiz Daniel e Henrique, que estavam lesionados, e Iago Teles, que estava suspenso. O camisa 11, inclusive, foi o jogador mais elogiado pelo técnico em sua coletiva de apresentação. “Um dos melhores pontas das séries B e C”, destacou Roger Silva sobre Teles.