Londrina EC recolhe cacos para encarar o líder Cianorte nesta quarta-feira

O Londrina viaja nesta quarta-feira (22) a Cianorte para enfrentar os donos da casa pelo Campeonato Paranaense. O Tubarão vai encarar um rival embalado por ser uma das surpresas do Estadual. O Leão do Vale é o líder com três jogos e três vitórias conquistadas. O LEC está em sexto lugar com 4 pontos, ainda na zona de classificação do G8.





A derrota do último sábado (18) para o Maringá abalou o LEC e voltou a gerar desconfiança na torcida, que havia se animado após a vitória sobre o Coritiba por 2 a 0, no Couto Pereira, e o empate com o Cascavel por 0 a 0, no Olímpico Regional. O técnico Claudinei Oliveira não escondeu qual é sua missão para o duelo com o Cianorte após o revés no Estádio do Café.

“É recolher os cacos e partir para a próxima”, desabafou o treinador.





O LEC volta a viajar e vai disputar seu terceiro jogo fora de casa em quatro rodadas do Paranaense. Os deslocamentos têm sido temas centrais para o treinador do Tubarão em 2025.

“O desgaste da viagem temos que levar mais em consideração ainda. O adversário viajou de Maringá para cá só, não teve desgaste nenhum. Se fossem dois jogos em Londrina e jogássemos em Maringá descansados, eles tivessem feito o mesmo número de viagens, seria o mesmo problema. As viagens vão acontecer, só não precisavam ser em seguida. Sei que é complexo, é difícil de montar a tabela, mas dá para ter esse cuidado, ter essa isonomia sobre o desgaste. No campeonato é permitido isso, fazer dois jogos em casa, dois jogos fora, não tem problema, mas tem que ter cuidado com as viagens”, reclamou Claudinei após a derrota por 3 a 2 para o Maringá.





“Agora é ter calma, ver se alguém pode ter alguma lesão. Não podemos perder Maurício lesionado, Iago lesionado, ninguém, na verdade, mas esses são titulares desde o ano passado. É ter cuidado para fazer um grande jogo e buscar a vitória.”





