Londrina EC renova contrato do lateral Maurício e regulariza reforços

O contrato de Maurício com o Londrina foi renovado e o jogador agora tem vínculo com o Tubarão até o fim de 2026. Anteriormente, o contrato do lateral com o LEC era válido até a atual temporada de 2025.





Maurício foi um dos principais destaques do Londrina no Campeonato Brasileiro da Série C em 2024. Foram 23 jogos disputados, com cinco gols marcados e uma assistência. Contratado como lateral-direito, o atleta se firmou como dono da lateral-esquerda do LEC, especialmente por possuir característica de finalização de média e longa distância.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O lateral de 23 anos foi revelado pelo Coimbra-MG e defendeu o Leixões, de Portugal, e o Villa Nova-MG, antes de chegar ao Tubarão para a disputa da Série C no ano passado.





Publicidade

REFORÇOS COMEÇAM A APARECER NO BID





O LEC também tem regularizado seus reforços visando a disputa da temporada.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: