Londrina EC rescinde contrato com atacante que perdeu espaço após paranaense

O atacante Kevyn não faz mais parte do Londrina Esporte Clube. Aos 19 anos, o jogador teve o contrato rescindido, conforme publicação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (2). O vínculo era por empréstimo com opção de compra. Antes de chegar, em 2024, o atleta passou por Sampaio Corrêa-RJ e Bahia.





Após o Campeonato Paranaense, Kevyn perdeu espaço na equipe principal e foi devolvido para o sub-20, onde disputou a competição que terminou com o rebaixamento do time para a segunda divisão estadual.

Pelo profissional, o jovem participou de oito partidas na campanha que levou o Londrina até a semifinal do Estadual, mas não marcou gols. Sua estreia havia sido ainda no Torneio Paraná de Verão, quando balançou a rede na vitória por 2 a 0 sobre o Maringá, desempenho que lhe garantiu presença no grupo principal.





No Paranaense, chegou a ser titular contra Andraus e Athletico Paranaense, aproveitando a ausência de Pablo, que estava lesionado. Também entrou no segundo tempo contra Coritiba, Paraná, Operário, São Joseense, Azuriz e Rio Branco, mas não conseguiu se firmar. No mata-mata, não voltou a ser utilizado.

Já pelo sub-20, Kevyn disputou 11 partidas e marcou três gols, todos no mesmo jogo, a vitória por 5 a 1 sobre o Rio Branco.





