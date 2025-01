Londrina EC retoma treinos com foco na estreia no Campeonato Paranaense

A 10 dias da estreia no Campeonato Paranaense, o Londrina volta a treinar nesta quinta-feira (2) depois de uma pequena pausa nas atividades para celebrar a chegada do Ano Novo.





O último treinamento foi na segunda-feira (30) quando o clube apresentou também os sete primeiros reforços para esta temporada. Na terça-feira (31), a diretoria anunciou a oitava contratação: o jovem volante Breno, 20 anos.







Como mais uma vez não obteve vaga na Copa do Brasil, restou ao Tubarão somente duas competições este ano: o Estadual e a Série C do Brasileiro.

O técnico Claudinei Oliveira já teve dois jogos-treinos pelo Torneio Paraná de Verão para observar os jogadores da base e os remanescentes da Série C de 2024. O LEC venceu o Maringá (2 a 0) e perdeu do Cianorte (2 a 1).





A última partida será disputada neste sábado (4), em Cascavel, contra o Cascavel FC. O treinador ainda não decidiu se mandará a campo o time titular ou enviará jogadores da base para o Oeste do estado.





