Londrina EC se reapresenta e inicia preparação para a Série C

O elenco do Londrina vai voltar aos trabalhos nesta segunda-feira (24), seis dias após a eliminação do time para o Operário na semifinal do Campeonato Paranaense. A equipe alviceleste inicia agora a preparação para o início do Campeonato Brasileiro da Série C. Ainda não há informação se o primeiro treino será no estádio do Café no no estádio Vitorino Gonçalves Dias.





O primeiro jogo da competição nacional será no final de semana dos dias 12 e 13 de abril, mas a CBF ainda não detalhou datas e horários dos jogos. O Tubarão vai enfrentar o Ypiranga-RS como mandante, mas ainda não sabe se a partida será no Café ou no VGD. Caso consiga a liberação junto ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar, o VGD será a casa do LEC na Série C.

Vale lembrar que em 2024 o Ypiranga-RS também foi o adversário do Londrina na estreia. Na ocasião, o Canarinho de Erechim foi um rival indigesto. Atuando no estádio do Café, o time alviceleste foi derrotado por 4 a 0 e teve um sinal de alerta ligado logo na rodada inicial.





