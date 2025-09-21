Londrina EC sofreu com expulsão e empata em casa com o Caxias

O Londrina empatou de novo em casa pela Série C. O Tubarão ficou no 1 a 1 com o Caxias neste sábado (20), no Vitorino Gonçalves Dias (VGD), e soma três empates em três jogos nesta fase, assim como o time gaúcho. O gol do Tubarão foi de Quirino, enquanto Jhonatan Ribeiro marcou para o time grená.





Placar aberto





O Londrina começou a partida contra o Caxias mostrando intensidade ofensiva no VGD. Logo aos cinco minutos, Iago Teles arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Thiago Coelho a defender no centro do gol. Pouco depois, Cristiano cruzou para Quirino, que não conseguiu alcançar para completar de cabeça, mas levou perigo à meta do time gaúcho.





Aos 11 minutos, o Tubarão voltou a assustar: Cristiano recebeu em profundidade, avançou pela esquerda e rolou para trás. Iago Teles bateu firme e a bola passou rente à trave esquerda, tirando suspiros dos torcedores no VGD. O Caxias respondeu aos 14, em cobrança de falta de Tomas Bastos de muito longe, defendida em dois tempos por Luiz Daniel.

O Londrina manteve a pressão. Aos 20, Iago Teles cruzou rasteiro, Quirino tentou de letra, mas a defesa travou. Na sequência, Lucas Marques soltou uma bomba e Thiago Coelho salvou novamente, evitando o gol alviceleste.





Até que o gol do Londrina saiu. Aos 42 minutos, Quirino roubou a bola de Vini Guedes no meio-campo, avançou em velocidade aproveitando a defesa aberta do adversário, driblou o goleiro com categoria e empurrou para as redes: 1 a 0.

Expulsão e empate





O segundo tempo no VGD começou movimentado e logo trouxe dificuldades para o Londrina. Aos dois minutos, Maurício recebeu o segundo cartão amarelo após puxar Jhonatan Ribeiro e acabou expulso, deixando o time da casa com um jogador a menos para o restante do segundo tempo.





A superioridade numérica rapidamente foi aproveitada pelo Caxias. Aos sete minutos, Jhonatan Ribeiro recebeu pela direita após erros defensivos do LEC e finalizou no ângulo de Luiz Daniel, empatando a partida: 1 a 1.

Mesmo em desvantagem, o Londrina buscou reagir. Aos 18 minutos, Matheus Leal cruzou na medida para João Vitor, que cabeceou com força, mas parou em boa defesa de Thiago Coelho. Pouco depois, aos 25, Iago Teles limpou a marcação e arriscou de fora da área, mas chutou no meio do gol, facilitando a defesa do arqueiro adversário.





O Caxias ainda tentou surpreender no fim. Aos 45 minutos, Iago dominou na ponta esquerda e tentou um toque por cobertura, mas finalizou fraco e recuou para Luiz Daniel.

O Londrina volta a jogar no próximo domingo (28), às 19h30, no Centenário, em Caxias do Sul, pela 4ª rodada do grupo B do quadrangular final da Série C.





FICHA TÉCNICA





Londrina

Luiz Daniel; João Vitor, Wallace, Wellington Manzoli e Maurício; Alison, Lucas Marques (Villian) e Cristiano (Matheus Leal); Vitinho (Yago Lincoln), Quirino (João Bezerro) e Iago Teles (Eliel). Técnico: Roger Silva





Caxias

Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan (Gustavo Henrique) e Marcelo Nunes; Vini Guedes (Tauã), Mossoró e Tomás Bastos (Yann Rolim); Igor Torres (Giovanni Gómez), Jhonatan Ribeiro (Iago) e Welder. Técnico: Júnior Rocha





Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho (PE)

Gols: Quirino (LEC, 42' 1ºT), Jhonatan Ribeiro (CAX, 7' 2ºT)

Cartão vermelho: Maurício (LEC, 2' 2ºT)

Público: 6.359 torcedores (total)

Renda: R$ 111.425,00





