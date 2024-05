Londrina EC soma três desfalques para o jogo contra o Ferroviário neste sábado

Após conseguir repetir o time titular por três partidas consecutivas na Série C, o técnico Claudinei Oliveira será obrigado a alterar o Londrina na partida contra o Ferroviário sábado (1º), em Fortaleza (CE).





A viagem ao Ceará ocorre nesta quarta-feira (29). A delegação viaja com desfalques e o técnico Claudinei Oliveira tem pelo menos três problemas para escalar a equipe.



O zagueiro Rayan e o atacante Henrique foram substituídos ao longo da partida diante do Vila Nova após sofreram pancadas na cabeça. Como tiveram que deixar o gramado, os atletas precisam seguir o protocolo de concussão da CBF, que prevê que os atletas não participem de treinos e nem jogos em um intervalo de cinco dias.







Apesar do duelo contra o Ferroviário ser apenas no sábado - o que dá um intervalo de seis dias desde a última partida -, os atletas não vão treinar até sexta-feira e como a viagem acontece já nesta quarta-feira, os dois ficarão de fora do próximo confronto.



Para o lugar de Rayan o escolhido será Davi, que já entrou no jogo contra o Volta Redonda. É no ataque que Claudinei Oliveira terá mais dificuldades. O substituto imediato de Henrique é Calyson. No entanto, o atacante está suspenso com o terceiro amarelo.





Com isso, o treinador tem a opção de deslocar Pablo para o ataque e colocar Rafael Longuine no meio-campo. Outra alternativa é optar por Everton Moraes ou então mudar o esquema e escalar o time com quatro homens no meio-campo, com a entrada de Pedro Cacho ou Marthã, e manter o ataque apenas com Daniel Amorim e Iago Teles.





