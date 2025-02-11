Londrina EC tem até sexta-feira para inscrever centroavante

O Londrina corre contra o tempo para reforçar o elenco visando a fase de mata-mata do Campeonato Paranaense.





O time confirmou a classificação com o empate por 1 a 1 diante do Rio Branco, em Paranaguá, ao chegar aos 17 pontos, e a comissão técnica já pensa em dar rodagem ao elenco visando a fase seguinte do Estadual, mesmo que ainda tenha dois jogos em casa a cumprir, contra Andraus e Athletico Paranaense.

O técnico Claudinei Oliveira revelou que a diretoria tem trabalhado para contratar um centroavante ainda para o Paranaense, mas para isso a inscrição terá que ser efetuada até a próxima sexta-feira (14), último dia antes do jogo de encerramento da primeira fase.





“O trabalho está onde a gente esperava, a montagem foi bem feita do elenco. Algumas coisas estamos identificando enquanto jogamos, como características que estão faltando, e isso vamos ajustar para a Série C, não vai dar para ajustar agora. Mas vai chegar agora um centroavante para nos ajudar, até porque não vamos contar com o Pablo. Vamos tentar um centroavante agora para a reta final (do Campeonato Paranaense)”, disse o treinador do LEC.

O camisa 9 sofreu uma lesão muscular na coxa direita e ficou fora do duelo com o Rio Branco. Sem previsão de retorno para os próximos dias, a busca por um centroavante se intensificou e um novo reforço deve chegar durante a semana.





“O Pablo é intenso, para substituir temos o Kevyn, que faz gols, é técnico, mas não está maduro o suficiente para sustentar o jogo como o Pablo sustenta. Então, mudamos a característica porque precisávamos entender o momento do time”, seguiu Claudinei ao comentar a falta que Pablo fez para a equipe contra o Rio Branco.





