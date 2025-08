Londrina EC tem atuação fraca e é derrotado pelo Ituano fora de casa

O Londrina teve uma atuação abaixo do esperado e sofreu mais uma derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. Jogando no interior paulista, o time alviceleste foi superado pelo Ituano por 1 a 0, em partida disputada na noite desta segunda-feira (4), no estádio Novelli Júnior.





O gol da vitória do Ituano foi marcado por Gabriel Razera, ainda no início da primeira etapa. O Londrina fez um primeiro tempo apático e, apesar de apresentar leve melhora na etapa final, criou poucas chances claras de gol para buscar o empate.

Essa foi a segunda derrota do técnico Roger Silva no comando do Tubarão, ambas atuando fora de casa. A primeira havia sido diante do Botafogo-PB, em João Pessoa.





Primeiro tempo ruim

O Ituano foi superior nos primeiros 45 minutos do confronto diante do Londrina. Logo no primeiro minuto, o Ituano chegou com perigo: Thassio cruzou na área, e Gabriel Razera cabeceou com desvio da zaga, que cedeu escanteio. Aos quatro minutos, nova investida do time de Itu, agora com Ramon, que arriscou de fora da área com muito perigo, vendo a bola passar rente à trave.

A insistência foi premiada aos 15 minutos. Ramon cruzou na medida para Gabriel Razera, que testou firme no canto, abrindo o placar para os donos da casa, sem chances para Luiz Daniel: 1 a 0.

O atacante seguiu aparecendo para causar problemas para a defesa do Londrina. Aos 19, após erro na saída de bola do Tubarão, ele mesmo puxou o contra-ataque, mas exagerou no passe para Neto Berola, desperdiçando a chance. Dois minutos depois, Berola retribuiu a gentileza, preferindo o passe a Gabriel no meio da área, mas a zaga conseguiu cortar.





O Londrina só conseguiu reagir aos 42 minutos. Em boa jogada pela esquerda, Lucas Marques chegou à linha de fundo e cruzou para Robson Duarte, que apareceu livre na pequena área, mas finalizou fraco, para defesa do goleiro Vagner, que pegou em dois tempos e garantiu a vantagem parcial para o Ituano.

Sem criatividade





O Londrina apresentou leve melhora, mas teve dificuldade para furar a defesa do Ituano.

Na volta do intervalo, o Ituano tentou ampliar logo aos oito minutos em uma boa triangulação no ataque. Ramon finalizou de chapa, mas pegou fraco na bola, facilitando a defesa de Luiz Daniel. O Londrina respondeu na bola parada: aos 11 minutos, Iago Telles cobrou falta com força e levou perigo, com a bola passando rente ao travessão de Vagner.

Aos 12, o Ituano teve a chance de matar o jogo. Neto Berola e Felipe Muranga tabelaram dentro da área, e a bola sobrou para Gabriel Razera. O camisa 9 girou bem, mas a finalização foi prensada, e Luiz Daniel defendeu.





Aos 21, Lucas Marques ficou com a sobra de uma falta, dominou na entrada da área, mas mandou por cima. Dois minutos depois, João Vitor arriscou de fora e novamente levou perigo, com a bola passando próxima ao travessão.





Na reta final, o Ituano buscou o segundo gol em chute forte de Thassio, mas a bola saiu sem direção.

O LEC perde uma posição ao fim da rodada e agora é o quarto colocado da Série C, com os mesmos 26 pontos. O time volta a campo no domingo (10), às 11h, para enfrentar o Náutico, no estádio do Café.





FICHA TÉCNICA





Ituano

Vágner; Thassio, Grigor, Matheus Mancini e Dal Pian; Bruno Silva, Thiago Moraes (Daniel), Ramon (Valterson) e Felipe Muranga (Kaio Mendes); Neto Berola (Osman) e Gabriel Razera (Vinicius Popó). Técnico: Mazola Júnior





Londrina

Luiz Daniel; Cedric (João Vitor), Yago Lincoln, Wallace e Maurício; Zé Breno, Lucas Marques (João Tavares) e Robson Duarte (Rikelmi); Vitinho (Thauan), Iago Teles e Eliel (Quirino). Técnico: Roger Silva

Árbitro: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Estádio: Novelli Júnior, Itu (SP)

Gols: Gabriel Razera (ITU, 15' 1ºT)

Cartão vermelho: João Vitor (LEC, 50' 2ºT)

Público: 669 pagantes

Renda: R$8.690,00





