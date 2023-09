Londrina EC tem em reestreia de Fonseca última tentativa de evitar a queda

O Londrina aposta na chegada e na estreia do técnico Roberto Fonseca como a sua última cartada para buscar uma reação na Série B. Sem poder fazer grandes modificações no elenco, o Alviceleste optou novamente, pela sexta vez no ano, mudar o comando para traçar uma nova trajetória na temporada.





Até agora, todas as tentativas foram em vão. Com Fonseca no banco de reservas, o LEC recebe o Ituano nesta quinta-feira (14) para tentar se manter vivo na luta contra o rebaixamento. O jogo começa às 18h30, no estádio do Café.



"Teremos um jogo difícil, nervoso e precisamos estar preparados. Tenho cobrado dos jogadores nestes dias iniciais de trabalho para que eles estejam imbuídos, concentrados e prontos para uma doação individual e coletiva maior do que foi colocado em campo até agora para que possamos buscar o resultado", frisou o treinador, que inicia a sua sexta passagem pelo Tubarão.







O LEC entra em campo com um jejum de cinco partidas - são quatro derrotas e um empate. A sequência negativa resultou na demissão do técnico Eduardo Souza, após a derrota para o Ceará por 3 a 1.

Com 24% de aproveitamento e somente cinco vitórias no Brasileiro, o Alviceleste é o penúltimo colocado, com 20 pontos. A diferença para o Sampaio Corrêa, primeiro fora da ZR, subiu para oito pontos após o complemento da última rodada.





"O nosso foco tem que ser o Ituano, não adianta pensarmos lá na frente. Precisamos do apoio e união de todos: jogadores, comissão, diretoria, torcida, imprensa. A missão é muito difícil, mas quando o desafio é grande e você consegue superá-lo a recompensa também vale a pena. É desta forma que temos que pensar até o final", frisou Fonseca.





