Londrina EC tem ‘trio de ferro’ para decisões no futebol

As decisões do futebol do Londrina neste ano devem passar pelo “trio de ferro” composto pelo executivo de futebol da transição Luiz Kriwat, o gerente técnico Mauro Júnior, e o gerente de futebol Lucas Magalhães. Esses profissionais têm papel decisivo no “novo” LEC, que tem a Squadra Sports como parceira.





Segundo Kriwat, o trabalho para esta temporada começou em 21 de dezembro de 2023 com a criação de um “corpo executivo” para dar início à montagem da comissão técnica e do elenco alviceleste - tomando como base o projeto técnico do clube.

“Não dá para você olhar para o mercado e falar: ‘Aquele lateral é bom’. Aquele lateral é bom como? É um lateral ofensivo, é um lateral que joga na linha de quatro? Como vamos jogar? Primeiro, você tem que montar as pessoas que vão pensar o jogo”, diz.





O executivo explica que Mauro Júnior vai estar mais conectado às demandas da comissão técnica e dos jogadores, com o intuito de “trazer todo o pensamento de modelo de jogo”. Esse trabalho deve atingir tanto o time profissional quanto as categorias de base.

Já Magalhães tem a responsabilidade de “fazer o carro andar”. “As nomenclaturas se cruzam no entendimento, mas temos uma clareza muito grande de que o Lucas é o dono da operação toda do clube, tudo passa por ele, e que o gerente técnico tem um viés mais incisivo, mais dentro do campo”, acrescenta.





PERFIL DE TREINADOR





A contratação do técnico Emerson Ávila também passou pelo crivo do “trio de ferro”. Nos últimos dias do ano, com novas pessoas no clube e com uma pré-temporada curta, a busca foi por um profissional que garantisse tranquilidade para o ambiente de trabalho.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: