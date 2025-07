Londrina EC terá duas mudanças forçadas contra o Guarani

O Londrina não poderá repetir a formação que goleou o Retrô por 4 a 0 no último fim de semana. Para o confronto diante do Guarani, no próximo domingo (28), no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), a equipe terá pelo menos duas alterações confirmadas.





O clube anunciou a venda do atacante Pablo, de 22 anos, ao Nacional, de Portugal, e também não poderá contar com o volante Alison, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Com isso, o técnico Roger Silva já trabalha com alternativas para montar a equipe.

Na vaga de Pablo, a tendência é que Edson Cariús ganhe sequência no comando de ataque. Apesar de lamentar a saída do jovem atleta para o futebol europeu, Roger elogiou o desempenho do centroavante de 36 anos.





“O time perde muito. Pedi para que o Pablo não fosse negociado, mas entendo o projeto. O atleta queria ir, e se o clube acredita que pode repor com alguém do mesmo nível ou até melhor, ficamos felizes por nós e por ele também”, declarou o treinador.

A principal preocupação, no entanto, é encontrar um substituto imediato para Alison. Embora a diretoria esteja atenta ao mercado para suprir a ausência, reforços só poderão ser inscritos a partir do dia 10 de julho, com a abertura da janela de transferências. Até lá, Roger testará opções internas durante os treinos da semana.





João Tavares ou Marco Antônio

O meio-campista João Tavares, que sequer jogou com Claudinei Oliveira, entrou nos dois jogos sob o comando de Roger e tem sido testado como primeiro volante, embora seja visto com mais potencial para atuar como segundo. Lucas Marques deve dividir a função.

“O João tem treinado nessa função, mas enxergamos ele mais como segundo volante. Ele tem força, chega bem no ataque. A juventude traz intensidade. É uma opção”, analisou o técnico, que também avaliou o desempenho de Marco Antônio, que entrou no segundo tempo contra o Retrô.





“Pode ser que testemos outras alternativas. Dei minutagem ao Marco como volante para observá-lo melhor. Já que o Alison está fora, vamos buscar soluções dentro do elenco. É uma lacuna que temos e estamos atentos a isso para a janela. Precisamos de um jogador de origem, um marcador”, completou.





