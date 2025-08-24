Londrina EC vacila em casa e vê Anápolis arrancar empate

No duelo que colocou frente a frente situações opostas na Série C, Londrina e Anápolis empataram em 1 a 1 neste domingo (24), no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), pela 18ª rodada da competição. Já classificado para o quadrangular final, o Tubarão dominou as ações na maior parte do jogo, abriu o placar ainda no primeiro tempo com Eliel, mas viu o adversário, que luta contra o rebaixamento, reagir na etapa final e arrancar um ponto importante fora de casa com gol do lateral Verrone.





Com o resultado, o LEC chega aos 30 pontos. O Londrina volta a campo no próximo sábado (30), às 17h, para enfrentar a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela última rodada da primeira fase da Série C.

No mesmo dia e horário, o Anápolis recebe o Botafogo-PB, no estádio Jonas Duarte, em partida que será uma disputa direta na briga contra o rebaixamento na rodada final.

Dominante

O Londrina Esporte Clube iniciou em ritmo acelerado o confronto diante do Anápolis no VGD. O Tubarão pressionou desde os primeiros minutos e criou diversas oportunidades até abrir o placar no fim da primeira etapa.

Logo aos dois minutos, Robson Duarte levantou bola na área em cobrança de falta, Paulinho tentou cortar de cabeça e quase marcou contra. Pouco depois, Maurício finalizou forte e quase marcou um golaço, mas acertou a rede pelo lado de fora, em mais um lance de perigo para o time da casa.





O goleiro Paulo Henrique, do Anápolis, foi decisivo em duas oportunidades: primeiro, aos 11 minutos, ao sair nos pés de Quirino após boa triangulação pela direita; e novamente aos 26, quando defendeu chute cruzado de Alison, que aproveitou bate-rebate na área, mas parou no goleiro.

Aos 29, Lucão evitou o gol do Londrina em cima da linha após finalização de Robson Duarte, que aproveitou rebote e bateu mascado. A pressão aumentou nos minutos finais e, aos 43, o mesmo Robson recebeu passe de Quirino pela esquerda acertou a trave.





O gol saiu aos 47 minutos, em uma jogada marcada por falha do goleiro Paulo Henrique. O arqueiro do Anápolis foi traído pelo quique da bola, e Eliel aproveitou para abrir o placar, colocando o Londrina em vantagem antes do intervalo: 1 a 0.

Tropeço





Depois de abrir o placar ainda no primeiro tempo com Eliel, o Tubarão sofreu o empate aos 13 minutos da etapa final. A defesa londrinense vacilou, e Verrone aproveitou a sobra de fora da área para bater firme e deixar tudo igual: 1 a 1.





O jogo seguiu movimentado. Aos 24 minutos, quase o segundo do LEC. Após cobrança de escanteio, Alison arriscou de fora da área e a bola acertou em cheio o rosto de Fábio, que evitou o gol, e precisou de atendimento médico no gramado.





O Anápolis quase virou em um contra-ataque rápido, aos 40 minutos. Douglas recebeu em boas condições, avançou sozinho contra Manzoli, mas se precipitou na finalização e chutou de longe, sem oferecer perigo.





Já nos acréscimos, o Tubarão teve a última grande chance. Aos 52 minutos, Caio Rafael subiu mais alto na cobrança de escanteio, mas cabeceou por cima da meta.





FICHA TÉCNICA





Londrina 1

Luiz Daniel; João Vitor, Wallace, Wellington Manzoli e Maurício; Alison (Caio Rafael), Zé Breno (João Tavares) e Robson Duarte (Cristiano); Eliel (Vitinho), Quirino (Gabriel Canela) e Iago Teles. Técnico: Roger Silva





Anápolis 1

Paulo Henrique; Fábio, Lucão, Rafael Costa e Verrone; João Borim (Vinicius), Paulinho, Samuel Michels (Fernandinho) e Kaique Maciel (João Felipe); Vini Spaniol (Rafael Dumas) e Gustavo Brinquedo (Douglas). Técnico: Gabardo Júnior





Árbitro: Antônio Carlos Frutuoso (AM)

Estádio: Vitorino Gonçalves Dias (VGD)

Gols: Eliel (LEC, 47' 1ºT), Verrone (AFC, 13' 2ºT)

Público: 6.034 torcedores (total)

Renda: R$ 97.420,00





