Londrina EC vai ceder três que disputaram a Série C ao Linense

Como parte da confirmação do planejamento para 2026, conforme antecipado pela FOLHA nos últimos dias, o Londrina iniciou o detalhamento do elenco para a próxima temporada e vai emprestar ao menos três jogadores ao Linense, clube que também pertence à Squadra Sports, para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista.





Os nomes foram confirmados pelo executivo de futebol Lucas Magalhães em entrevista à rádio Clube FM nesta terça-feira (4): o goleiro Lucão, o lateral-esquerdo Rafael Soares e o meia Caio Rafael, que tiveram pouca utilização na Série C do Campeonato Brasileiro deste ano.

Segundo apuração da FOLHA, outros atletas também podem ser cedidos ao Linense como parte de um intercâmbio entre as equipes, com o objetivo de garantir mais minutos em campo a jogadores da plataforma. Neste ano, o Londrina já havia adotado medida semelhante: os laterais Raphael Antonello e Luiz Felipe foram emprestados ao clube paulista para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição para a qual o Tubarão não tinha vaga, e novamente ficará fora em 2026.





Durante a atual temporada, o LEC também estabeleceu parceria semelhante com o Ypiranga-BA, da segunda divisão do Campeonato Baiano, também clube da Squadra, que contou com o atacante Ícaro, formado na base do LEC.

Entre os atletas que serão emprestados, Caio Rafael, de 21 anos, foi o que mais atuou em 2025: disputou cinco jogos pelo Campeonato Paranaense e sete pela Série C, marcando um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Floresta, na segunda rodada. Rafael Soares, de 20, participou de oito partidas, cinco pelo Estadual e três pela Série C, e chegou a ser titular contra o ABC, na sétima rodada. Já Lucão, de 21, contratado junto ao América-MG, não entrou em campo na temporada, encerrando o ano como quarto goleiro.