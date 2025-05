Londrina EC valoriza campanha mesmo após tabela complicada no Campeonato Paranaense

Mesmo perdendo a liderança do Campeonato Paranaense após a derrota de sábado (15) para o Athletico Paranaense por 1 a 0, o Londrina valorizou a posição da equipe entre os quatro primeiros colocados e entende que o planejamento deu certo para os primeiros meses de 2025.





A equipe alviceleste visava a classificação, um bom posicionamento, e agora tem como alvo a ida à semifinal, o que garante o time de volta à Copa do Brasil em 2026.

“A gente entrou na competição com esse objetivo de estar no G4 para ter alguma vantagem. Ficamos atrás apenas das equipes da Série B, que jogaram um jogo a mais em casa em relação ao Londrina. Seis em casa e cinco fora. Tudo isso nos faz crer que estamos no caminho certo”, disse o comandante do LEC, citando os três primeiros colocados na tabela: Operário, Athletico Paranaense e Coritiba, respectivamente.





“Temos que seguir com a mesma humildade e competitividade. Estamos longe de ter a folha de pagamento igual a desses clubes. É agradecer aos atletas, ao torcedor que entendeu, mesmo com algumas exceções”, seguiu.

O Tubarão fez longas viagens na primeira fase do Campeonato Paranaense. Na 1ª rodada, foi a Curitiba para encarar o Coritiba. Na rodada seguinte, se deslocou ao Oeste para enfrentar o Cascavel. Após a estreia em casa contra o Maringá, foi até Cianorte para enfrentar a equipe da casa, retornou para encarar o Paraná, e logo teve mais duas viagens: Ponta Grossa, para jogar contra o Operário, e São José dos Pinhais, para enfrentar o São Joseense e o prejudicado gramado do estádio do Pinhão.





O terceiro jogo em casa do LEC só se deu na 9ª rodada, quando recebeu o Azuriz. Depois, mais uma longa viagem para enfrentar o Rio Branco na 10ª rodada, em Paranaguá, até encerrar a primeira fase com dois jogos seguidos no estádio do Café, contra Andraus e Athletico Paranaense.





Se somadas as distâncias entre Londrina e as cidades que o Tubarão visitou nos seis jogos, a equipe viajou cerca de 2,1 mil quilômetros.





