Londrina EC vê jogos em casa como obrigação na Série C após derrota

O Londrina se reapresentou nesta terça-feira (15), no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), e iniciou a preparação para o confronto decisivo contra o Itabaiana-SE, no sábado (19), às 19h30, pela 13ª rodada da Série C. O elenco encara também o duelo seguinte, contra o CSA, no dia 26 de julho, no mesmo horário, como mais uma final na briga pela classificação ao quadrangular final.





A derrota para o Botafogo-PB, no último domingo (13), por 2 a 0, acendeu o sinal de alerta e provocou reações fortes no grupo. A palavra “obrigação” passou a ser repetida pelos próprios jogadores ao falarem sobre os dois próximos compromissos em casa.

"Precisamos ajustar muitas coisas, principalmente nossa atitude dentro de campo. Não dá para entrar achando que vamos vencer a qualquer momento, trotando. Temos que ser mais agressivos. A obrigação é vencer os dois jogos em casa, não existe outro resultado além da vitória", afirmou o goleiro Luiz Daniel. O volante Lucas Marques reforçou a cobrança interna: "É hora de enxugar as lágrimas, reconhecer os erros e fazer seis pontos nesses dois jogos em casa. Só assim vamos buscar essa classificação o quanto antes."





O Londrina vive pressão por resultados. Apesar de estar em quarto com 20 pontos, a diferença para o, CSA, primeiro time fora do G8, caiu para três. O desempenho em casa preocupa: são duas vitórias e quatro empates no VGD. O próximo rival, Itabaiana, é o pior visitante da Série C, com seis derrotas em seis jogos. A campanha ruim do adversário aumenta o favoritismo e a obrigação do LEC de vencer para seguir entre os primeiros colocados.

Reforços





A expectativa é que o centroavante Eliel e o ponta Rikelmi sejam regularizados a tempo de reforçarem o Londrina no duelo contra o Itabaiana-SE, conforme antecipado pela FOLHA na segunda-feira (14). Além deles, o clube segue ativo no mercado e pode fechar com novos reforços nos próximos dias. A reportagem apurou que a diretoria mantém negociações avançadas com novos atletas para qualificar o elenco comandado por Roger Silva.









