FICHA TÉCNICA


BRUSQUE 1

Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Adrianinho), Éverton Alemão, Jhan Pool Torres e Alex Ruan (Roberto); Jean Mangabeira, Biel, Thomaz (Alex Paulino) e Guilherme Pira (Luizinho); Olávio (Robinho) e DG. Técnico: Bernardo Franco


LONDRINA 2

Luiz Daniel; Yago Lincoln (Robson Duarte), Wallace e Wellington Manzoli; Cedric (João Vitor), Maurício, Zé Breno (Canela) e Lucas Marques (João Tavares); Eliel (Vitinho), Quirino e Iago Teles. Técnico: Roger Silva


Gols: Guilherme Pira ( Brusque 21’ 1° T). Robson Duarte (49’ 2°T) e Iago Teles (51' 2°T)

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Estádio: Augusto Bauer

Expulsão: Biel

Público: 1.287

Renda: R$ 23.400,00


