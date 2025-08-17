O LEC volta a campo no próximo domingo (24), no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), às 16h30, para enfrentar o Anápolis.

O Tubarão fez um primeiro tempo ruim, com muitos erros defensivos, mas voltou melhor na segunda etapa e, com pressão nos últimos minutos, conseguiu virar.

O técnico Roger Silva contou com o retorno de Lucas Marques no meio-campo e do artilheiro da competição, Iago Teles. Para tentar dar mais segurança defensiva, escalou uma formação com três zagueiros — Yago Lincoln, Wallace e o estreante Wellington Manzoli — além dos laterais Cedric e Maurício com liberdade para apoiar no ataque.

O Londrina venceu de virada o Brusque por 2 a 1, neste domingo (17), no Estádio Augusto Bauer, e garantiu a classificação para a próxima fase da Série C. Com o resultado, o Tubarão chegou a 29 pontos. Os gols foram de Guilherme Pira, para o Brusque, e Robson Duarte e Iago Teles, para o LEC.

O jogo começou equilibrado, com os times disputando a bola no meio-campo. Jogando em casa, o Brusque não conseguiu impor pressão sobre o Londrina, que passou a arriscar no ataque, mas sem oferecer perigo.





Um dos melhores lances do Londrina aconteceu aos 13 minutos. Maurício roubou a bola na defesa, avançou e acionou Iago Teles, que driblou a marcação e finalizou em cima do goleiro Matheus Nogueira. Pouco depois, aos 17, Maurício recebeu na esquerda e arriscou de fora da área, tentando surpreender o goleiro.





Apesar do bom momento, o Londrina sofreu o gol aos 21 minutos. O Brusque avançou pela direita, Mateus Pivô levou a melhor sobre a defesa e bateu forte em cima de Luiz Daniel. No rebote, Guilherme Pira mandou para a rede.

Atrás no placar, o Tubarão tentou se lançar ao ataque, mas acumulou erros — alguns deles no próprio campo defensivo. Aos 24, Iago Teles levou perigo em cobrança de falta de longa distância.

Aos 38, após dois escanteios seguidos, DG ficou com a bola na entrada da área e finalizou com perigo. O Londrina respondeu dois minutos depois, quando Iago Teles encontrou Eliel em profundidade, mas a defesa cortou antes da finalização.

Já aos 41, Eliel quase empatou. Matheus Nogueira se atrapalhou em um recuo e, na disputa com o centroavante, a bola saiu pela linha de fundo.





Após falha de Yago Lincoln, a defesa alviceleste foi amarelada. Primeiro, Yago perdeu a bola no meio e precisou fazer a falta. Na sequência, o lance seguiu para o ataque e Wallace também interrompeu a jogada com falta. O árbitro mostrou cartão amarelo para ambos.

Londrina volta melhor





Após um primeiro tempo ruim, com três zagueiros que não deram segurança defensiva ao LEC, Roger promoveu mudanças: tirou Yago Lincoln e Cedric para as entradas de Robson Duarte e João Vitor.

Com mais presença no meio-campo, o Tubarão cresceu no jogo e passou a chegar com perigo em lances de Maurício, Iago Teles e Robson Duarte. O Brusque, em vantagem, recuou e apostou nos contra-ataques.





Aos 14 minutos, Robson Duarte cobrou escanteio e Eliel cabeceou com perigo, mas mandou por cima do gol de Matheus Nogueira. Três minutos depois, Lucas Marques aproveitou sobra na entrada da área e finalizou ao lado da meta.





O gol quase saiu aos 35 minutos. João Vitor fez grande jogada e lançou na área; a bola sobrou para Iago Teles, que finalizou com precisão, mas a zaga do Brusque tirou em cima da linha.





A insistência do Londrina deu resultado. Já nos acréscimos, Robson Duarte recebeu uma ótima bola de Maurício na área e bateu sem chance de defesa. Pouco depois, o ataque alviceleste encontrou a virada com Iago Teles, que recebeu da esquerda e decretou a vitória do Londrina.