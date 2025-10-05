Londrina EC vence o Floresta e acesso neste domingo depende do São Bernardo

O Londrina colocou um pé no Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe alviceleste venceu o Floresta por 1 a 0, com gol de Cristiano, no estádio Domingão, em Horizonte (CE), e aguarda o jogo entre São Bernardo e Caxias. Se o time paulista não vencer os gaúchos em casa, o LEC sobe matematicamente já neste domingo.





Equilíbrio e gol de camisa 10

Aos cinco minutos, Maurício lançou Iago Teles em velocidade. O camisa 11 dominou, aplicou uma caneta no zagueiro Júlio Vaz e invadiu a área, servindo Quirino dentro da pequena área. O goleiro Dheimison se antecipou e evitou o gol. No rebote, Maurício finalizou, mas a bola passou por cima da meta cearense.

Aos dez, o Londrina voltou a pressionar. João Vitor e Vitinho tabelaram pela direita e o camisa 7 lançou Cristiano em profundidade. O meia chegou à linha de fundo e cruzou para Quirino, mas novamente Dheimison se antecipou e impediu a conclusão do centroavante.





Aos 24, mais uma oportunidade clara para o LEC. Cristiano levantou na área e a defesa do Floresta cortou mal. No rebote, Quirino acertou um voleio forte, mas em cima do goleiro, que segurou firme. Um minuto depois, veio a melhor chance alviceleste até aquele momento: após triangulação pela direita, João Vitor cruzou na medida para Cristiano, que testou firme no travessão.

O Floresta respondeu aos 29 minutos. Diego Matos cobrou falta e Júlio Vaz ganhou pelo alto, cabeceando com perigo, à direita do gol de Luiz Daniel. Aos 37, nova chegada do time cearense. Após cruzamento, Romarinho desviou de leve e a bola sobrou para Matheus Ludke dentro da área. O lateral dividiu com o goleiro alviceleste, que conseguiu salvar. Na sequência, após escanteio, a bola sobrou para Romarinho, livre, que chutou forte, mas errou o alvo.





Até que, aos 45 minutos, saiu o gol do Londrina. Cristiano cobrou falta da direita, a defesa afastou e Maurício ficou com a sobra. O LEC trabalhou a bola até Wallace acionar Vitinho. O camisa 7 dominou e cruzou de pé esquerdo, na medida para Cristiano, que apareceu na área e testou firme, vencendo o sistema defensivo do Floresta: 1 a 0.

Pressão cearense





O Floresta voltou para o segundo tempo em busca do empate, apostando principalmente nas jogadas aéreas. Aos 15 minutos, esteve muito perto da igualdade: Matheus Ludke cruzou na medida para Jeam, que cabeceou no travessão.





Três minutos depois, foi o Londrina quem quase ampliou. Cristiano cobrou falta, a defesa não conseguiu cortar e a bola sobrou viva na área. Quirino dividiu com Dheimison e empurrou em direção ao gol, mas antes de cruzar a linha a zaga cearense afastou o perigo.

Aos 24, Luiz Daniel apareceu para salvar o LEC. Após erro na saída de bola, Rodriguinho bateu forte, mas parou em grande defesa do goleiro alviceleste.





O Floresta voltou a assustar aos 32. Igor Dutra levantou na área, a defesa do Londrina não afastou e a bola sobrou para Jeam, que finalizou com força. Luiz Daniel, com a ajuda da trave, evitou o empate. No rebote, Thiaguinho tentou finalizar com o gol aberto, mas Zé Breno se atirou na bola e salvou de forma providencial.

Até o apito final, o time cearense seguiu pressionando em bolas alçadas, mas o Londrina resistiu e segurou a vitória.





FICHA TÉCNICA





Floresta 0

Dheimison; Matheus Ludke (Igor Dutra), Júlio Vaz, Ícaro, Thomás Kayck e Diego Matos (Rafael Furlan); Rodriguinho, Guilherme e Pablo (Ruan Carlos); Romarinho (Thiaguinho) e Jeam (Rubens). Técnico: Leston Júnior





Londrina 1

Luiz Daniel; João Vitor, Wallace, Wellington Manzoli e Maurício; Alison, Lucas Marques (Matheus Leal) e Cristiano (Zé Breno); Vitinho (Henrique), Quirino (Yago Lincoln) e Iago Teles (Eliel). Técnico: Roger Silva

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Estádio: Domingão, Horizonte (CE)



Gols: Cristiano (LEC, 45, 1ºT)